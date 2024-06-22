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Ovacık köyü muhtarı uyarıda bulundu

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyü muhtarı, köyünden arsa alanları pankartlı uyarıda bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyü muhtarı, köyünden arsa alanları pankartlı uyarıda bulundu.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık Köyü Muhtarı İlyas Tokatlı "arsa alıyorum diye, tarladan hisse alıp kandırılmayın" yazılı pankart açtı. Muhtar Tokatlı, Ovacık köyünden arsa almak isteyen vatandaşları kandırılmamaları için uyardı.

Muhtar Tokatlı'nın konu ile açtığı pankartta, "Arsa alıyorum diye, tarladan hisse alıp kandırılmayın. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesinin son paragrafında 'imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz' denilmektedir. Ayrıca yine aynı kanunun 42. maddesine istinaden Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından cezai işlem uygulanmaktadır. Almayı düşündüğünüz arazinin durumunu Ovacık Muhtarlığından öğrenmeden işlem yapmayınız" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Lüleburgaz Kırklareli Ovacık Hukuk Emlak Ekonomi Güncel Haberler

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