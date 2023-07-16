ÖTV'ye akaryakıt, gaz ve yağ ürünlerinde artış

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt, gaz ve yağ ürünlerini de içeren bazı mallara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yapıldı. Benzindeki ÖTV tutarı 2,52 TL'den 7,52 TL'ye, motorindeki ÖTV tutarı ise 2,05 TL'den 7,05 TL'ye yükseldi. LPG otogazın litre başı ÖTV tutarı ise 5,77 TL olarak belirlendi. Uçak benzini, jet yakıtı ve hafif yağlardan ise ÖTV alınmayacak.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerini de içeren bazı mallara ilişkin Özel Tüketim Vergilerinde ( Ötv ) artışa gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; akaryakıt, gaz ve yağ ürünlerini de içeren, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Düzenleme öncesi benzinde litre başına 2,52 TL olan ÖTV tutarı, 7,52'ye; motorinin litresinden alınan 2,05'lik ÖTV tutarı ise 7,05'e yükseldi. LPG otogazdan alınan litre başı ÖTV tutarı ise 5,77 TL olarak belirlendi. Karar göre; uçak benzini, jet yakıtı ve hafif yağlardan ÖTV alınmamaya devam edilecek.Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olan karar 16 Temmuz 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.