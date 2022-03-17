OTSO Başkanı Şahin: "İnşallah çikolatada markalaşırız"

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, İş'de Kadınlar Projesi ile çikolata üretimi yaptıklarını belirterek, "İnşallah çikolatada markalaşırız." dedi.

Şahin, odanın toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, OTSO'nun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkanlığı sürecinde "Aflatoksinsiz Fındık Projesi" yaptıklarını belirten Şahin, "Çok şükür aflatoksin olayı da ortadan kalktı. Belki o projelerden sonra daha dikkatli olundu ve şu anda Türkiye'nin fındıkta aflatoksin diye bir derdi kalmadı. Çünkü Ordu'da en büyük gelir kaynağı fındık." diye konuştu.

Şahin, Karadeniz Turizminde Yeni Ufuklar, 2023 Hedefi İçin Ordu Limanı, Kadınlar İş Başında, Ofisimiz Kuruluyor, Projeler Yazılıyor, Üretimden İhracata Hedef 2023, Kurumsal Yönetim İçin Performans Yönetimi, Kurumsal Yönetim İçin Stratejik Stratejik Planlama, İş'de Kadınlar, Mobil Programlama ile İstihdam, Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Çalışması, Fındık Urge, İnşaat Urge, Karadeniz Akdeniz Ticari İşbirliğinin Arttırılması projeleri ile üyelerine ve Ordu ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı.

İş'de Kadınlar Projesi ile çikolata üretimi yaptıklarını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan'dan Ankara'ya bayağı eğitim verdik. Çikolata üretiminin çok zor olmadığını Ordu'ya öğretmeye çalıştık. Bizden sonra da Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Kybele çikolatasını kurdu. Altyapı gibi oldu, iyi de oldu. İnşallah çikolatada markalaşırız. Belçika'nın çikolatayı markalaştırdığı yerde Ordu gibi bir yerde çikolatanın markalaşmaması tabii bizim eksikliğimiz. Belçika'da fındık yok, süt belki vardır, şeker yok. Bunların hepsi bizde var."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği yarışmada İş'de Kadınlar Projesinin, 123 proje arasında il 40'a girdiğini, girişimcilik kategorisinde de Türkiye ikincisi olduğunu vurgulayan Şahin, proje masrafının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karşılandığını bildirdi.

Şahin, Karadeniz Akdeniz Yolu üzerindeki odalarla kardeş oda olduklarını belirterek, yapılan eğitim, sağlık, ulaşım yatırımlarındaki çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.