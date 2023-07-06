Otonomi Başkanı Aydın Erkoç: "Bu suni köpüğün ikinci elde de geriye geleceğine inanıyoruz"

ANKARA - Yeni düzenlemenin ardından ikinci el piyasasının durumunu değerlendiren Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, "Stokçuluk yapanların nerelerde stokçuluk yaptığını Ticaret Bakanlığımız çok iyi biliyor ve takip ediyor. Bu suni köpüğün ikinci elde de geriye geleceğine inanıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için uygulamaya aldığı tedbirlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçların fiyatının üzerinde satılmasını engelleyen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararın ardından ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşanması beklenirken, Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç piyasada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Alınan kararların ardından ikinci el piyasasındaki köpüğün gideceğini söyleyen Aydın Erkoç, stokçuluk konusunda da galericilerin böyle bir imkanı olmadığını, stokçuluk yapanların çok daha büyük sermayeli şirketler olduğunu söyledi.

"Otomobili yatırım aracı olarak alanların sayısı çoğalmaya başladı"

Araba alım satımının vatandaşlar tarafından yatırım aracı olarak görülmeye başladığının altını çizen Erkoç, "Yaklaşık iki seneye yakındır araba fiyatları sürekli yükseldi. Bugün artık bakıyorsunuz sıfır araç fiyatlarının üzerinde ikinci el araçlar satılmaya başlandı. Devletimiz, hükümetimiz bir takım tedbirler almak için 6 ay, 6 bin kilometre gibi bir düzenleme getirdiler. Biz de o dönem 6 ay, 6 bin kilometreyi galericilere getirmekle sıfır araç fiyatlarının yükselmesine engel olunmayacağını, bu bayilerden sıfır araba alanların genelde şahıslar olduğunu, şahıslara da yasağın getirilmesi gerektiğini savunduk ve o dönem biz buna itiraz ettik. Bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almak için müracaatta bulunduk. Tabii maalesef derdimizi anlatamadık ve fiyatların yükselmesi devam etti. Yani otomobili yatırım aracı olarak alanların sayısı çoğalmaya başladı" diye konuştu.

"İlk defa bir bakanımız işin üzerine bu kadar eğildi"

Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ikinci el araç piyasasına yönelik çalışmalara hız verdiğini söyleyen Erkoç, "Profesör Ömer Bolat geldi. Gelir gelmez dedi ki 'İlk işimiz otomobil piyasasını rahatlatmak olacak. Fiyatların yükselmesine nasıl engel oluruz?' Bununla ilgili tüm tarafları topladı. Hepimizle beraber bir toplantı yaptı. Otomobil distribütörleri, otomobil yetkili bayileri derneği, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu olarak bizimle, satış ilan sayfalarıyla, Noterler Birliği ile toplantılar yaptı. Çok teşekkür ediyorum kendisine de, ilk defa bir bakanımız işin üzerine bu kadar eğildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun takipçisi, sürekli bu konuyla ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

"Şahıslara da 6 ay, 6 bin kilometre getirilmesi piyasaları rahatlattı"

"Biz inanıyoruz ki bu köpük dediğimiz, gıdada olduğu gibi araçların rayiç fiyatının üzerinde satılmasını bu ikinci, üçüncü iş olarak görenler, otomobil ticaretinin dışında bu işi ikinci, üçüncü iş olarak görenlerin üzerine biraz gidilirse, tahminim bunun da üzerine gidilecek. Çünkü yapılan toplantılar neticesinde bir yönetmelik çıktı. Şu anda Ticaret Bakanlığımız tarafından noterlerde yıllık üç adeti geçmiş olan araç alım satımıyla uğraşanlar takibe alındı. Bu kararların alındığı günden bugüne kadar yaklaşık bir 20 gün oldu. Piyasalarda bir rahatlama oldu. Daha önceden siz vatandaş olarak bir bayiye gidiyordunuz, sıfır araba yok. 'Ne zaman vereceğimiz belli değil' deniyordu. Ama şimdi bayilerde arabalar çıkmaya başladı. Çünkü dışarıdan araç alanlar bu korkuyla biraz tereddüde düştüler. 'Acaba biz buradan cezalar yersek, biz bu elimizdeki arabaları satamazsak' diye. Çünkü şahıslara da 6 ay, 6 bin kilometre getirilmesi piyasaları rahatlattı" dedi.

"Bu suni köpüğün ikinci elde de geriye geleceğine inanıyoruz"

Galericilerin stokçuluk yaptığı yönünde çıkan eleştirileri de değerlendiren Erkoç, "Hiçbir galericinin o kadar büyük bir sermayesi yoktur. 10 tane araba sermayesi olan bir insan, o araçları alıp satarak evini geçindirecek, kirasını ödeyecek, vergisini ödeyecek. Bunu alarak 2 ay, 5 ay gibi stokçuluk yapma şansı yok. Bunu yapan kim? Çok ciddi sermayesi olan, büyük sayılarda araçları alanlar, bu araçları piyasadan toplayanlar. İnşallah bakanlığımızın bunun da üzerine gideceğine inanıyoruz. Stokçuluk yapanların nerelerde stokçuluk yaptığını bakanlığımız çok iyi biliyor ve takip ediyor. Bu suni köpüğün ikinci elde de geriye geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.