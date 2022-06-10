Otonom yükleme ve istifleme makineleri görücüye çıktı - Haberler

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Otonom yükleme ve istifleme makineleri görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Otonom yükleme ve istifleme makineleri görücüye çıktıİSTANBUL Forklift ve istif makinelerinde otonom teknolojiler Yale Türkiye Quick Lift Makine tarafından tanıtıldı.

Otonom yükleme ve istifleme makineleri görücüye çıktı

İSTANBUL Forklift ve istif makinelerinde otonom teknolojiler Yale Türkiye Quick Lift Makine tarafından tanıtıldı. Yale otonom forklift ve istif makineleri 24 saat durmaksızın çalışabiliyor.

Forklift, istif makinesi, depolama ekipmanları sektöründe Yale ürün grubu ile faaliyet gösteren Quick Lift Makine, hem otonom hem de manuel kullanıma uygun şekilde geliştirilen forklift ve istifleme makinelerini tanıttı. WIN Eeurasia Fuarı'nda sergilenen otonom cihazlar yoğun ilgi gördü. Otonom ve manuel olarak kullanılabilen forklift ve istif makineleri ile üretimde verimlilik hedefleniyor.

"Otonom cihazlar 24 saat durmaksızın çalışabiliyor "

Otonom makinelerin özellikleriyle ilgili bilgi veren Yale Türkiye - Quick Lift Marka Müdürü Barış Can, "Forklift ve istif makinelerin otonom dönüşümünü yapıyoruz. İş ortaklarımız ile birlikte bu dönüşüm için çalışıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de otonom cihazlar son dönemde oldukça yaygınlaştı. Bizim ürettiğimiz otonom cihazlar gerektiğinde manuel olarak da kullanılabiliyor. İşletmeler piyasada olan tamamen otonom cihazları kullanıyordu, farklı işler için ise manuel makinelere ihtiyaç duyuluyordu. Sergilediğimiz ürünler hem otonom hem manuel olarak kullanılma özelliğine sahip. Bu sebeple işletmelerin farklı türde makinelere yatırım yapmasına gerek kalmıyor. Otonom cihazlar 24 saat durmaksızın çalışabiliyor" dedi.

Markanın tanıttığı otonom ve manuel makineler WIN Eeurasia Fuarı 7'nci Holl'de 11 Haziran'a kadar sergilenecek.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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