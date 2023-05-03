Otomotivde Nisan rakamları açıklandı

2023 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 adet oldu.

2023 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 adet oldu.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 57,3 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 oranında artarak 333 bin 650 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55,7 oranında artarak 252 bin 819 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 62,7 artarak 80 bin 831 adet oldu.

Satışlar 100 bin sınırında

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Nisan ayında yüzde 62,7, otomobil pazarı yüzde 69,9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 40,1 oranında arttı. 2023 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 adet oldu. 2023 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 40,1 artarak 20 bin 281 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,3 arttı.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 169 bin 519 adetle yüzde 67,1 pay, dizel otomobil satışları 44 bin 940 adetle yüzde 17,8 pay, hibrit otomobil satışları 27 bin 531 adetle yüzde 10,9 pay, elektrikli otomobil satışları 7 bin 527 adetle yüzde 3 pay ve otogazlı otomobil satışları 3 bin 302 adetle yüzde 1,3 pay aldı. - İSTANBUL