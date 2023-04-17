Otomotiv üretimi ilk çeyrekte yüzde 21 arttı

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 366 bin 597 adet olarak gerçekleşti.

2023 yılının ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 366 bin 597 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 34 artarak 222 bin 51 adet olarak gerçekleşti. OSD, 2023 yılının Ocak-Mart dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 382 bin 504 adedi buldu. Yılın ilk üç aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 19 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 5'lik büyüme yaşandı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43 ve traktörde yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat yüzde 17 artarak 8,8 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk üç aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 13 artarak 253 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 4 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 5 bin 229 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'ün ilk üç aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk çeyrekte toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 8,8 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 22 artarak 8,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 21 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 12 oranında arttı.

Toplam pazar yüzde 55 artarak 247 bin 904 adetten kapandı

2023'ün ilk üç ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 247 bin 904 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 50 oranında artış sağladı ve 175 bin 421 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 68, ağır ticari araç pazarında yüzde 50, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 72 büyüme sağlandı. 2023 yılı Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL