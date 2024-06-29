Otomotiv Ticaretinde 6 Ay 6 Bin Kilometre ve İlan Kısıtlaması Uzatıldı

Özenç KILIÇ / TİCARET Bakanlığı, otomotiv ticaretinde 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemesinin 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Pandemi sürecinde otomotivin yatırım aracı haline geldiğini belirterek, sıfır araç ile ikinci el araç arasında fiyat marjı oluşmasına vurgu yapan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel uygulamanın uzatılmasıyla ilgili, "Düzenleme tekrar bir 6 ay uzatılarak belki de şu anda o süreçte enflasyonu ciddi manada körükleyen araç fiyatlarının, tekrar frenlenmesi anlamında olumlu olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamasının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklama ile düzenlemeye uymayan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilere bugüne kadar yaklaşık 52 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada düzenlemenin, fiyat istikrarı, sıfır araçlara ulaşımın kolaylaştırılması, haksız kazançla mücadele ve stokçuluk ile mücadeledeki önemine vurgu yapıldı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları (İMAS) Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, düzenlemenin uzatılmasını ve sektöre etkilerini yorumladı.

"BAKANLIĞIMIZIN GÖRÜŞÜ TEKRAR BU ARAÇ PİYASASINDA YAŞANAN DALGALANMANIN OLUŞMAMASI"

Otomotivin pandemi sürecinde bir yatırım aracı haline geldiğini belirten Ertemel, "İkinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçmişti ve bakanlığımız bununla alakalı 6 ay ve 6 bin sınırlaması getirmişti. Bu bir 6 ay daha uzatıldı. Burada bakanlığımızın görüşü araç piyasasında yaşanan dalgalanmanın tekrar oluşmaması" dedi.

"FİYATLAR 7-8 AYDAN BERİ TEDBİRLERLE DURDU"

Ertemel, "Fiyatlar bildiğiniz gibi 7-8 aydan beri alınan tedbirlerle ciddi manada hem durdu hem de araca erişim konusunda hiçbir problem kalmadı. Tekrar bu kaosun yaşanmaması anlamında bakanlığımız böyle bir karar aldı" diye konuştu.

"CİDDİ CEZALAR UYGULANIYOR"

Ertemel, "Bildiğiniz gibi o süreçlerde kayıt dışı diye tabir ettiğimiz birçok kişi işi bu olmadığı halde araç alım satımı üzerinden ciddi manada haksız kazanç elde ettiler. Bakanlığımız da bunlarla ilgili ciddi yaptırımlar uyguluyor. Noterlik bilgi sistemlerinden kimin ne kadar araç alıp sattığı şu an hala tespit ediliyor. Bunlara ciddi cezalar uygulanıyor. Bizim tavsiyemiz hiçbir zaman yetki belgesi olmayan kişilerin alım satım yapmasını tavsiye etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"ARAÇ FİYATLARININ FRENLENMESİ KONUSUNDA OLUMLU OLACAKTIR"

Ertemel, "Bizim isteğimiz ve beklentimiz şuydu pandemi öncesi olduğu gibi, tüketicinin sıfır araca erişim konusunda sıkıntı yaşamaması. Sıfır araçla ikinci el arasında da belirli bir marjın oluşmasıydı. Alınan tedbirlerle şu anda bu sağlanmış durumda. Tekrar bir 6 ay uzatılarak belki de şu anda o süreçte enflasyonu ciddi manada körükleyen araç fiyatlarının tekrar frenlenmesi anlamında olumlu olacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ARAÇLAR ÖNE SÜRÜLDÜ ÖNEMLİ BİR DURGUNLUK VAR"

Galerici Şahin Aldağ ise, "Şu anda bayilerde sıfır araçlar öne sürüldüğü için ikinci el araçlarda önemli de bir durgunluk var. Biz halkın güzel araçlara binmesini, herkesin araç sahibi olmasını isteriz. Tabi galericileri de, esnafı da düşünmek lazım, süreç nasıl ilerler bilmiyorum ama fiyatlarda düşüş ve önemli bir durgunluk var. Bayilerde sıfır araç konusunda önemli bir rekabet var şu anda" dedi.