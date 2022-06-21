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Otomotiv sektörüne yön verecek fikirler jüri karşısına çıkacak

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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Otomotiv sektörüne yön verecek fikirler jüri karşısına çıkacak

FEV INN Üniversitelerarası Araç Takımları Yarışması'nda finale kalan 7 takım jüri karşısına çıkacak.

FEV INN Üniversitelerarası Araç Takımları Yarışması'nda finale kalan 7 takım jüri karşısına çıkacak.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Togg'un teknoloji üssünün bulunduğu Vadi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi olmaya devam ederken sektörün küresel oyuncularından FEV Türkiye de burada oluşan ekosisteme katkı sağlıyor.

Bilişim Vadisi ile FEV Türkiye iş birliğinde FEV INN Üniversitelerarası Araç Takımları Yarışması, gençlerin inovatif fikirlerini hayata geçirmeleri için düzenlendi.

Üniversite öğrencilerini sektörün içindeki uzmanlar aracılığıyla yönlendirerek gelişmelerini sağlamak amacıyla kurgulanan yarışma, aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda yarışmaya başvuran 26 üniversite takımından 7'si finale kaldı. Final etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni, 24 Haziran Cuma günü Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Çukurova Üniversitesinden "1.5 Adana", İTÜ'den "Cereyan", Kocaeli Üniversitesinden "KOÜ Formula", ODTÜ'den "E-Powertrain", Uludağ Üniversitesinden "UMAKİT Energy" ve "UMAKİT Powertrain" ile Yıldız Teknik Üniversitesinden "Electra" takımları 100 bin liralık büyük ödül için mücadele edecek.

Finale kalan 7 takımın fikirleri 12 uzman isimden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Ödül töreninin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile FEV Grup Başkanı ve CEO'su Stefan Pischinger tarafından gerçekleştirilecek. Konuşmaların ardından kazanan takıma 100 bin lira takdim edilecek.

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

Bilişim Vadisi Tragger TOGG Ekonomi Haberler

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