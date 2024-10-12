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Otomotiv Sektöründe Tarihi Başarı: 2024'te Yüzde 5,3 Büyüme

Otomotiv Sektöründe Tarihi Başarı: 2024'te Yüzde 5,3 Büyüme
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, otomotiv sektörünün 2024 Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyüme oranı ile 26,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye, otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükseldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, otomotiv sektörünün tarihi başarılar elde ettiğini ifade ederek, "Otomotiv sektörü, 2024 Ocak- Eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyüme oranı ile 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, Konya'da MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu ile Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu'nun organize ettiği "Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'na katıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile buluşan Bakan Yardımcısı Gürcan yaptığı konuşmada, 2020 yılından sonra küresel anlamda durgunlukların yaşandığını belirtti. Gürcan, "Özelikle 2020 yılında pandemi sürecinden sonra yaşanan küresel olaylardan dolayı bölgemiz çok ciddi riskler ve tedarik zincirindeki aksaklıkları yaşamakta. Bunun da neticesinde özellikle 2021 yılından sonra dünyada ciddi bir küresel durgunluk yaşandı. Türkiye de bu durumdan haklı olarak maalesef payını aldı. Ancak küresel çaptaki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik adımlarına hızla devam etti. Türkiye son 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. 2023 yılında yüzde 5,1'lik büyümeyi gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

"Otomotiv sektörü, 2024 Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyüme oranı ile 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi"

İhracatın lokomotif sektörlerinden birinin de otomotiv sektörü olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Gürcan, "Otomotiv ihracatımız 2023'te 19.4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Yan sanayi ile baktığımız zaman bu rakam 35 milyar doları aşmış oldu. Otomotiv sektörü, 2024 Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 5,3'lük büyüme oranı ile 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi. Bu durumda da bir tarihi rekordur. Bu vesileyle bir arada bulunduğumuz sektör temsilcilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Otomotiv üretiminde dünya sıralamasında 5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükseldik. Bu da doğru bir yolda olduğumuzu, yatırımları doğru yönlendirdiğimizi, otomotiv sektöründeki büyüme ve ilerlememizi göstermektedir" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Otomobil Ekonomi Türkiye İhracat konya Dünya Eylül

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