Otomotiv Sektöründe Haksız Fiyat ve Stokçulukla Mücadele Kapsamında Cezalar Uygulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında toplam 118 milyon 799 bin 782 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla satış yapanlara da 35 milyon 447 bin TL idari para cezası verildi. 14 yetkili bayiye ceza uygulanırken, 9 bayinin yetki belgesi iptal edildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında toplam 118 milyon 799 bin 782 TL, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla satış yapanlara da toplam 35 milyon 447 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" dedi.