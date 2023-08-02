Otomotiv Sektöründe Fahiş Fiyat ve Stokçuluğa Karşı Alınan Tedbirler Sonuç Verdi

TİCARET Bakanlığı'nca, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler sonucunda; kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kalktığı, fiyatların 3 haftadır artış göstermediği ve yer yer düşüşler de gözlemlendiği açıklandı.

TİCARET Bakanlığı'nca, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler sonucunda; kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kalktığı, fiyatların 3 haftadır artış göstermediği ve yer yer düşüşler de gözlemlendiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; otomotiv sektörüne ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın başkanlığında tüm sektör paydaşlarının katılımıyla istişare ve toplantılar yapılarak, değerlendirmeler yapıldı. Bu değerlendirmeler sonucunda, Ağustos-Eylül aylarına kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldı. Çalışmalar kapsamında başta internet siteleri ilanları, galerilerin sıfır ve ikinci eldeki çalışmaları dahil ve en çok da şahsi ilanların içeriğiyle ilgili düzenlemeler yapıldı, stokçuluğa darbe indirecek düzenlemeler uygulamaya konuldu.