Otomotiv Satış Sonrası Pazarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Otomotiv satış sonrası pazarında geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendi, bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. Yurt içi satışlar artış gösterirken, nakit akışı sorunları büyüme trendini yavaşlattı. Üçüncü çeyrekte ise satışlarda artış bekleniyor. İstihdamda da artış yaşandı. Döviz kuru ve kur artışı sektörün en büyük sorunu olarak nitelendirildi. Yatırım planları geriledi, ancak sektörün geleceği hakkında iyimserlik hakim. Üretim ve ihracat da artış gösterdi.

Otomotiv satış sonrası pazarında geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendi, bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etti.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın ikinci çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi.

OSS Derneği'nin 2023 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi'ne göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine kıyasla yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 4,26 artış gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 11,76 artış oldu. Bu dönemde satışlarını yüzde 50'den fazla artıran dağıtıcı üye oranı yüzde 9,1'i bulurken, üretici üyelerde bu oran yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. Nakit akışında yaşanan sorunlar, büyüme trendinin yavaşlamasında ana etken olarak dikkati çekti.

Üçüncü çeyrekte satışlarda yüzde 6,76 artış bekleniyor

Ankette, yılın üçüncü çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi.

Yüksek döviz kuruna rağmen sektörde 2023'ün üçüncü çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 2,65 artış beklendiği aktarılırken, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 6,76 artış oldu.

2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 60 olan tahsilat süreçlerinde bir değişiklik olmadığını belirten OSS Derneği üyelerinin oranı, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 61,8 seviyesine yükseldi.

İstihdamda artış devam etti

Ankete katılan üyelerin yüzde 41,2'si yılın ilk çeyreğinde istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 44,1'i ise söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı yüzde 14,7 seviyesinde kaldı. Üretici ve dağıtıcı üyelerin istihdamlarının birbirine yakın seyretmesi dikkati çekti.

Üyelerin, 2023 yılının ikinci çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında "döviz kuru ve kur artışı" gelirken, "nakit akışında yaşanan problemler" de öncelikli sorunlardan olmaya devam eti. Üyelerin yüzde 91,2'si döviz kuru ve kur artışını sektör için en büyük sıkıntılar olarak nitelendirdi.

Ankete katılanların yüzde 55,9'u nakit akışında yaşanan problemlere, yüzde 35,3'ü de tedarik problemlerine işaret etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 35,3'ü kargo maliyeti ve teslimat problemleri, yüzde 23,5'i de mevzuat değişikliklerini önemli sorunlar olarak sıraladı.

Üyelerin yüzde 44'ü yatırım planlıyor

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre, gelecek 3 ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı 44,1 ile bir önceki dönemin gerisinde kaldı.

Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 61,5'i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 33,3'e geriledi. Dağıtıcı üyelerde ise yüzde 32,45 olan oran, bu dönemde yüzde 50'ye yükselmiş oldu. Ankete katılan üyelerin yüzde 35,3'ünün gelecek 3 ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngördüğü gözlemlendi.

Üretimde de, ihracatta da artış sürüyor

Üreticilerin yılın ikinci çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 79,17 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2023'ün ilk çeyreğinde 71,54 seviyesinde kaydedilmişti. İkinci çeyrekte üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,92 arttı. Yılın ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 4,58 artış gösterdi.

"Kredi faizlerinde düzenleme ve krediye erişimin kolaylaşması sektörü hareketlendirecektir"

Açıklamada anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesine yer verilen OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, şunları kaydetti:

"Yaz ayları kaynaklı mobilitedeki artış, sektöre pozitif yönde yansıdı. Otomotiv satış sonrasını direkt olarak etkileyecek otomotiv piyasasındaki arz ve talep oranı dengelenmiş duruma geldi. Likiditeye ulaşmada yaşanan zorluklar ve maliyetlerdeki artışların sektörümüzde nakit akışında daralmaya sebep olduğunu gözlemliyoruz. Kredi faizlerine yapılabilecek olumlu yönde bir düzenleme ve krediye erişimin kolaylaşmasıyla sektör daha da hareketlenecektir."