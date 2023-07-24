Otomotiv Satış Sonrası Pazarı İkinci Çeyrekte Yükselişini Sürdürdü

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarını değerlendiren bir anket çalışması düzenledi. Anket sonuçlarına göre, yılın ikinci çeyreğinde satışlar artış gösterdi ve üyelerin beklentileri olumlu yönde oldu. Ancak döviz kuru ve nakit akışı sorunları sektörün büyümesini yavaşlattı. İstihdamda ise artış devam etti. Yatırım planları ve üretimde de artış gözlendi. Faizde düşüş ve krediye erişimin kolaylaşması sektörü hareketlendirecektir.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın ikinci çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi.

OSS Derneği'nin 2023 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi'ne göre; otomotiv satış sonrası pazarı geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendini ikinci çeyrekte de devam ettirdi. Ankete göre; 2023'ün ikinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 4.26 artış gösterdi. Yine yılın ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 11.76 artış oldu. Bu dönemde satışlarını yüzde 50'den fazla artıran dağıtıcı üye oranı yüzde 9.1'i bulurken, üretici üyelerde bu oran yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. Nakit akışında yaşanan sorunlar, büyüme trendinin yavaşlamasında ana etken olarak dikkat çekti.

Üçüncü çeyrekte satışlarda yüzde 6.76 artış bekleniyor

Ankette, yılın üçüncü üçüncü çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre yüksek döviz kuruna rağmen sektörde 2023'ün üçüncü çeyreğinde yurt içi satışlar dolar bazında yüzde 2,65 oranında artış beklendiği gözlemlendi. Anket ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 6.76'lık artışa işaret ediyor. 2023 ilk çeyreğinde yüzde 60 olan tahsilat süreçlerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden OSS Derneği üyelerinin oranı da, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 61,8 seviyesine yükseldi. Daha önceki anketlere göre süreci negatif olarak ifade eden üyelerin oranında ise artış oldu.

OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete

İstihdamda artış devam etti

Ankete katılan üyelerin yüzde 41,2'si yılın ilk çeyreğinde istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 44,1'i ise söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 14,7 seviyesinde kaldı. Üretici ve dağıtıcı üyelerin istihdamlarının birbirine yakın seyretmesi dikkat çekti.

En büyük problem dolar kuru ve kurdaki artış

Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2023 yılının ikinci çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında "Döviz kuru ve kur artışı" gelirken, "nakit akışında yaşanan problemler" de öncelikli sorunlardan olmaya devam eti. Üyelerin yüzde 91,2'si döviz kuru ve kur artışını sektör için en büyük sıkıntılar olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 55,9'u nakit akışında yaşanan problemlere, yüzde 35,3'ü de tedarik problemlerine işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 35,3'ü kargo maliyeti ve teslimat problemleri, yüzde 23,5'i de mevzuat değişikliklerini önemli sorunlar olarak sıraladı.

Üyelerin yüzde 44'ü yatırım planlıyor

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 44,1 ile bir önceki dönemin gerisinde kaldı. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 61,5'i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 33,3'e geriledi. Dağıtıcı üyelerde ise yüzde 32,45 olan oran, bu dönemde yüzde 50'e yükselmiş oldu. Ankete katılan üyelerin yüzde 35,3'ünün önümüzdeki üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngördüğü gözlemlendi.

Üretimde de ihracatta da artış sürüyor

Üreticilerin yılın ikinci çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 79,17 olarak gerçekleşti. Bu oran 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 71,54 idi. İkinci çeyrekte üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,92 oranında arttı. Yılın ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 4,58'lik artış gösterdi.

Faizde düşüş ve krediye erişimin kolaylaşması sektörü hareketlendirecektir

Anket sonuçlarını değerlendiren OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, "Yaz ayları kaynaklı mobilitedeki artış, sektöre pozitif yönde yansıdı. Otomotiv satış sonrasını direkt olarak etkileyecek otomotiv piyasasındaki arz ve talep oranı dengelenmiş duruma geldi. Likiditeye ulaşmada yaşanan zorluklar ve maliyetlerdeki artışların sektörümüzde nakit akışında daralmaya sebep olduğunu gözlemliyoruz. Kredi faizlerine yapılabilecek olumlu yönde bir düzenleme ve krediye erişimin kolaylaşmasıyla sektör daha da hareketlenecektir" dedi.