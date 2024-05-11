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Otomotiv Sanayii Derneği 2024 İlk 4 Aylık Verilerini Açıkladı

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. İlk 4 ayda sektördeki toplam üretim azalırken, ihracat ve pazar büyüme gösterdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, OSD, 2024'ün Ocak-Nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini paylaştı.

Nisanda resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adedi buldu.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-minibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 4 ayda ihracat 11,9 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk 4 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 332 bin 664 adet oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine paralel seyrederken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 5 bin 777 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024'ün ilk 4 aylık döneminde yüzde 16,5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 4 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 11,9 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 artarak 10,9 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2,6 arttı.

Toplam pazar 4 ayda 386 bin adet düzeyinde gerçekleşti

2024'ün ilk 4 ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 386 bin 538 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 17 büyüyerek 294 bin 837 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı yüzde 5 geriledi.

2024 Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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