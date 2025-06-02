Otomotiv endüstrisi mayısta 3,9 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında 3,9 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,8 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla elektrik-elektronik sektörü takip etti.
Mayıs ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 118,2 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 83,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,4 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Mayısta, ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 1'lik azalışla 3,1 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,3'lük düşüşle 533,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 264 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in mayıs ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1 - 31 MAYıS
|SON 12 AYLIK
|SEKTÖRLER
|2024
|2025
|Değişim ('25/'24)
|Pay(25) (%)
|2023 - 2024
|2024 - 2025
|Değişim ('25/'24)
|Pay(25) (%)
|I. TARIM
|3.145.725
|3.115.471
|-1,0
|14,5
|36.053.296
|36.188.546
|0,4
|15,8
|A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
|2.091.659
|2.056.607
|-1,7
|9,5
|24.470.182
|24.550.863
|0,3
|10,7
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.059.529
|1.060.338
|0,1
|4,9
|12.630.017
|12.108.217
|-4,1
|5,3
|Yaş Meyve ve Sebze
|283.633
|283.559
|0,0
|1,3
|3.521.880
|3.434.193
|-2,5
|1,5
|Meyve Sebze Mamulleri
|216.838
|221.129
|2,0
|1,0
|2.622.101
|2.656.753
|1,3
|1,2
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|135.539
|142.080
|4,8
|0,7
|1.733.676
|1.860.717
|7,3
|0,8
|Fındık ve Mamulleri
|234.692
|189.439
|-19,3
|0,9
|2.156.388
|2.660.919
|23,4
|1,2
|Zeytin ve Zeytinyağı
|69.797
|46.526
|-33,3
|0,2
|754.321
|678.336
|-10,1
|0,3
|Tütün
|76.952
|99.877
|29,8
|0,5
|915.222
|1.004.242
|9,7
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|14.679
|13.660
|-6,9
|0,1
|136.577
|147.487
|8,0
|0,1
|B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
|317.480
|335.597
|5,7
|1,6
|3.669.772
|3.762.875
|2,5
|1,6
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|317.480
|335.597
|5,7
|1,6
|3.669.772
|3.762.875
|2,5
|1,6
|C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|736.587
|723.267
|-1,8
|3,4
|7.913.342
|7.874.808
|-0,5
|3,4
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|736.587
|723.267
|-1,8
|3,4
|7.913.342
|7.874.808
|-0,5
|3,4
|II. SANAYİ
|17.151.898
|17.902.890
|4,4
|83,1
|182.380.781
|187.477.076
|2,8
|81,6
|A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
|1.259.095
|1.213.291
|-3,6
|5,6
|14.030.187
|13.865.832
|-1,2
|6,0
|Tekstil ve Hammaddeleri
|863.016
|854.319
|-1,0
|4,0
|9.489.446
|9.567.134
|0,8
|4,2
|Deri ve Deri Mamulleri
|135.761
|124.839
|-8,0
|0,6
|1.644.883
|1.503.491
|-8,6
|0,7
|Halı
|260.318
|234.133
|-10,1
|1,1
|2.895.858
|2.795.207
|-3,5
|1,2
|B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
|3.020.427
|2.767.723
|-8,4
|12,8
|31.800.564
|30.328.576
|-4,6
|13,2
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|3.020.427
|2.767.723
|-8,4
|12,8
|31.800.564
|30.328.576
|-4,6
|13,2
|C. SANAYİ MAMULLERİ
|12.872.376
|13.921.876
|8,2
|64,6
|136.550.030
|143.282.668
|4,9
|62,4
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.640.740
|1.520.390
|-7,3
|7,1
|18.303.838
|17.446.977
|-4,7
|7,6
|Otomotiv Endüstrisi
|3.211.103
|3.947.720
|22,9
|18,3
|35.743.067
|38.704.062
|8,3
|16,9
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|168.228
|367.054
|118,2
|1,7
|2.150.939
|2.035.676
|-5,4
|0,9
|Elektrik ve Elektronik
|1.494.970
|1.676.818
|12,2
|7,8
|16.261.441
|17.079.234
|5,0
|7,4
|Makine ve Aksamları
|1.065.073
|1.007.847
|-5,4
|4,7
|11.452.532
|10.893.317
|-4,9
|4,7
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1.205.406
|1.237.054
|2,6
|5,7
|12.172.067
|12.790.656
|5,1
|5,6
|Çelik
|1.452.110
|1.504.857
|3,6
|7,0
|15.596.970
|16.372.120
|5,0
|7,1
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|419.447
|415.663
|-0,9
|1,9
|4.431.866
|4.318.277
|-2,6
|1,9
|Mücevher
|581.596
|842.493
|44,9
|3,9
|7.454.573
|8.975.905
|20,4
|3,9
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|980.446
|741.881
|-24,3
|3,4
|5.823.386
|7.395.372
|27,0
|3,2
|İklimlendirme Sanayii
|653.255
|660.098
|1,0
|3,1
|7.159.352
|7.271.072
|1,6
|3,2
|III. MADENCİLİK
|545.499
|533.153
|-2,3
|2,5
|5.822.135
|5.976.456
|2,7
|2,6
|Madencilik Ürünleri
|545.499
|533.153
|-2,3
|2,5
|5.822.135
|5.976.456
|2,7
|2,6
|T O P L A M (TİM*)
|20.843.122
|21.551.515
|3,4
|100,0
|224.256.212
|229.642.078
|2,4
|100,0
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|3.337.958
|3.282.636
|-1,7
|13,2
|36.243.839
|35.877.604
|-1,0
|13,5
|GENEL İHRACAT TOPLAMI
|24.181.080
|24.834.151
|2,7
|100,0
|260.500.050
|265.519.681
|1,9
|100,0