Otomotiv endüstrisi haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

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Otomotiv endüstrisi, haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi, haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziranda, sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bunu 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Haziranda ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 30,4 ile otomotiv endüstrisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, geçen ay yüzde 10,7 artışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziranda, ihracatın yüzde 12,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 5,1'lik yükselişle 2,6 milyar dolarlık, yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,7'lik artışla 491,3 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla İtalya oldu.

57 ülkede yüzde 50'nin, 108 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydedildi. Genel tabloda ise 134 ülkeye ihracat, artış kaydetti.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Haziranda 864 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Paritenin ihracata katkısı ise 622 milyon dolar oldu. Böylece paritenin son 3 aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in haziran ayları ile son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1-30 HAZİRANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM2.433.8082.558.3935,112,535.920.70936.296.5381,013,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.631.5351.654.6761,48,124.489.11224.559.2340,39,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri809.193871.1897,74,212.667.27612.161.585-4,04,6
Yaş Meyve ve Sebze259.744202.881-21,91,03.509.1393.376.706-3,81,3
Meyve Sebze Mamulleri164.240187.15714,00,92.616.4952.677.8882,31,0
Kuru Meyve ve Mamulleri88.288105.56219,60,51.710.7071.875.4029,60,7
Fındık ve Mamulleri151.405141.688-6,40,72.189.4042.650.26321,01,0
Zeytin ve Zeytinyağı70.26838.223-45,60,2745.048646.174-13,30,2
Tütün80.44199.88624,20,5915.0261.023.60311,90,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri7.9558.0911,70,0136.017147.6148,50,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER257.666314.77122,21,53.637.8423.819.3345,01,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller257.666314.77122,21,53.637.8423.819.3345,01,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ544.607588.9468,12,97.793.7547.917.9691,63,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri544.607588.9468,12,97.793.7547.917.9691,63,0
II. SANAYİ13.244.18914.656.82310,771,4180.744.741188.845.8184,570,7
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER920.947949.8423,14,613.796.36413.889.8150,75,2
Tekstil ve Hammaddeleri644.767693.3517,53,49.365.1299.611.9302,63,6
Deri ve Deri Mamulleri98.66490.711-8,10,41.583.3381.494.771-5,60,6
Halı177.515165.780-6,60,82.847.8982.783.114-2,31,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.217.1342.615.75418,012,731.632.37230.711.572-2,911,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.217.1342.615.75418,012,731.632.37230.711.572-2,911,5
C. SANAYİ MAMULLERİ10.106.10811.091.2269,754,0135.316.004144.244.4316,654,0
Hazır Giyim ve Konfeksiyon1.294.2001.199.934-7,35,817.946.25617.348.641-3,36,5
Otomotiv Endüstrisi2.613.7473.408.16730,416,635.371.05139.495.50911,714,8
Gemi, Yat ve Hizmetleri220.06884.074-61,80,42.185.2421.899.676-13,10,7
Elektrik ve Elektronik1.188.4291.277.2697,56,216.112.72417.164.5296,56,4
Makine ve Aksamları763.686801.1524,93,911.240.96210.928.030-2,84,1
Demir ve Demir Dışı Metaller935.319969.1913,64,712.018.62712.822.2736,74,8
Çelik1.312.3051.447.97610,37,115.594.88016.494.4205,86,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri332.515366.55110,21,84.352.4124.349.834-0,11,6
Mücevher402.424381.044-5,31,97.416.7048.965.55820,93,4
Savunma ve Havacılık Sanayii564.216622.92110,43,06.054.9327.454.00123,12,8
İklimlendirme Sanayii479.200532.94811,22,67.022.2157.321.9604,32,7
III. MADENCİLİK432.180491.34113,72,45.771.7906.033.7584,52,3
Madencilik Ürünleri432.180491.34113,72,45.771.7906.033.7584,52,3
T O P L A M (TİM*)16.110.17717.706.5579,986,2222.437.239231.176.1143,986,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.905.1522.830.023-2,613,836.302.58135.817.380-1,313,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI19.015.32920.536.5808,0100,0258.739.820266.993.4943,2100,0

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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