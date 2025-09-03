Haberler

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2,7 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ağustosta toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 21,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ağustos ayında ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 97,3 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 0,6 azalışla 15,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Ağustosta ihracatın yüzde 12,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 3,9'luk düşüşle 2,7 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 0,4'lük yükselişle 523,8 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 595 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 15 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 14 milyon dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ağustos ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 AĞUSTOSSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24) (%)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM2.839.0222.727.166-3,912,536.015.85736.207.2740,513,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.836.8731.731.677-5,77,924.466.71224.411.510-0,29,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri964.863969.3830,54,412.362.12812.224.243-1,14,5
Yaş Meyve ve Sebze213.028177.337-16,80,83.573.0363.255.350-8,91,2
Meyve Sebze Mamulleri219.207210.361-4,01,02.654.0072.671.9200,71,0
Kuru Meyve ve Mamulleri118.687112.218-5,50,51.716.1611.899.47310,70,7
Fındık ve Mamulleri161.813124.786-22,90,62.348.5542.558.5538,91,0
Zeytin ve Zeytinyağı55.48732.591-41,30,1747.983608.330-18,70,2
Tütün98.09995.600-2,50,4931.6271.039.15711,50,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri5.6899.40265,30,0133.216154.48416,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER337.286338.6810,41,63.668.4253.904.0306,41,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller337.286338.6810,41,63.668.4253.904.0306,41,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ664.863656.808-1,23,07.880.7217.891.7330,12,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri664.863656.808-1,23,07.880.7217.891.7330,12,9
II. SANAYİ15.476.08315.382.156-0,670,6182.991.412190.967.6954,470,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.177.1601.121.003-4,85,113.940.97313.805.079-1,05,1
Tekstil ve Hammaddeleri798.052751.386-5,83,49.485.0579.542.6990,63,5
Deri ve Deri Mamulleri147.827137.420-7,00,61.567.8301.477.735-5,70,5
Halı231.281232.1970,41,12.888.0862.784.645-3,61,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.555.4432.622.6912,612,031.937.62131.639.163-0,911,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.555.4432.622.6912,612,031.937.62131.639.163-0,911,8
C. SANAYİ MAMULLERİ11.743.48011.638.462-0,953,4137.112.818145.523.4536,154,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.667.7341.525.708-8,57,018.053.87217.125.661-5,16,4
Otomotiv Endüstrisi2.697.1462.732.6521,312,535.739.90240.238.03112,614,9
Gemi, Yat ve Hizmetleri91.67181.744-10,80,41.888.2752.034.0747,70,8
Elektrik ve Elektronik1.476.0681.492.1021,16,816.336.42417.331.9426,16,4
Makine ve Aksamları974.844964.275-1,14,411.359.23910.950.735-3,64,1
Demir ve Demir Dışı Metaller1.077.8421.099.6762,05,012.146.12812.927.4656,44,8
Çelik1.404.7921.386.471-1,36,415.930.88416.384.0312,86,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri362.541364.1580,41,74.329.3994.395.9811,51,6
Mücevher962.209587.687-38,92,78.372.3938.400.3730,33,1
Savunma ve Havacılık Sanayii422.557833.90997,33,85.875.6578.416.35243,23,1
İklimlendirme Sanayii606.078570.079-5,92,67.080.6467.318.8093,42,7
III. MADENCİLİK521.645523.8480,42,45.904.2986.037.0382,22,2
Madencilik Ürünleri521.645523.8480,42,45.904.2986.037.0382,22,2
T O P L A M (TİM*)18.836.75018.633.170-1,185,5224.911.567233.212.0073,786,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.163.9393.161.645-0,114,536.968.11935.973.142-2,713,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI22.000.68921.794.815-0,9100,0261.879.687269.185.1492,8100,0

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
