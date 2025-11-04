Haberler

Otomotiv ekimde 3,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Güncelleme:
Türkiye'de otomotiv sektörü ekim ayında 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 24 milyar 789 bin dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda sanayi grubu sektörlerinden otomotiv 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörü 2 milyar 645 milyon 208 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 643 milyon 927 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörü yer aldı.

Ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 76,4 ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 3,6 artışla 17 milyar 91 milyon 596 bin dolar olarak hesaplandı.

Ekimde ihracatın yüzde 15,7'sini oluşturan tarım grubunda 2,1'lik düşüşle 3 milyar 302 milyon 782 bin dolarlık, ihracatın yüzde 2,8'ini oluşturan madencilik grubunda yüzde 3'lük yükselişle 583 milyon 810 bin dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Ekimde 1085 firma ilk kez ihracat gerçekleştirirken parite ekim ayında Türkiye'nin dış satımına 706 milyon dolar katkı verdi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1 milyar 819 milyon 261 bin dolarla Almanya, 1 milyar 291 milyon 134 bin dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 198 milyon 109 bin dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8 milyar 220 milyon 667 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 963 milyon 997 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 616 milyon 536 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 EKIMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM3.373.4783.302.782-2,115,736.106.56136.067.044-0,115,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.317.7032.188.202-5,610,424.452.23024.172.997-1,110,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.034.0161.093.9285,85,211.991.88312.318.2112,75,3
Yaş Meyve ve Sebze289.013334.81615,81,63.573.6443.273.844-8,41,4
Meyve Sebze Mamulleri277.337232.362-16,21,12.700.7762.623.722-2,91,1
Kuru Meyve ve Mamulleri234.467191.840-18,20,91.828.2841.783.289-2,50,8
Fındık ve Mamulleri320.182205.097-35,91,02.506.7412.390.259-4,61,0
Zeytin ve Zeytinyağı60.63935.508-41,40,2769.089562.825-26,80,2
Tütün91.09782.104-9,90,4944.2071.062.84012,60,5
Süs Bitkileri ve Mamulleri10.95312.54714,60,1137.607158.00614,80,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER366.778382.1404,21,83.779.7263.934.6974,11,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller366.778382.1404,21,83.779.7263.934.6974,11,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ688.996732.4406,33,57.874.6047.959.3511,13,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri688.996732.4406,33,57.874.6047.959.3511,13,4
II. SANAYİ16.495.72217.091.5963,681,5183.811.531191.965.2894,482,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.246.7061.257.3340,96,013.840.62013.802.229-0,35,9
Tekstil ve Hammaddeleri839.924840.8570,14,09.419.5289.521.0881,14,1
Deri ve Deri Mamulleri132.601129.964-2,00,61.538.8681.471.242-4,40,6
Halı274.182286.5134,51,42.882.2242.809.899-2,51,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.450.3132.645.2088,012,631.109.88132.132.9943,313,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.450.3132.645.2088,012,631.109.88132.132.9943,313,7
C. SANAYİ MAMULLERİ12.798.70313.189.0553,062,9138.861.031146.030.0655,262,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.571.7561.512.144-3,87,218.044.14116.964.805-6,07,2
Otomotiv Endüstrisi3.570.4473.815.6066,918,236.814.39540.740.00810,717,4
Gemi, Yat ve Hizmetleri172.868304.89176,41,52.019.2922.162.0567,10,9
Elektrik ve Elektronik1.549.4951.643.9276,17,816.558.00117.454.0565,47,5
Makine ve Aksamları995.0031.069.0127,45,111.278.82411.038.709-2,14,7
Demir ve Demir Dışı Metaller1.118.1081.219.2879,05,812.320.78113.115.9806,55,6
Çelik1.253.3911.294.0013,26,215.963.60316.414.8022,87,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri364.343402.00310,31,94.323.0334.438.3232,71,9
Mücevher754.776553.967-26,62,68.107.4228.043.965-0,83,4
Savunma ve Havacılık Sanayii820.107707.567-13,73,46.322.1538.311.62531,53,5
İklimlendirme Sanayii628.409666.6496,13,27.109.3867.345.7353,33,1
III. MADENCİLİK566.556583.8103,02,85.975.5136.111.9632,32,6
Madencilik Ürünleri566.556583.8103,02,85.975.5136.111.9632,32,6
T O P L A M (TİM*)20.435.75520.978.1892,7100,0225.893.605234.144.2963,7100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.037.5583.022.601-0,512,636.199.49336.077.958-0,313,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI23.473.31324.000.7892,2100,0262.093.099270.222.2543,1100,0

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
