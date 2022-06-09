Otomobiline kurduğu sistemle yakıttan yüzde 50 tasarruf sağlıyor - Haberler

Otomobiline kurduğu sistemle yakıttan yüzde 50 tasarruf sağlıyor

Şoförlükten emekli Aziz Ercan, otomobiline, hava ve yakıttan elde edilen ek gaz girişiyle yaklaşık yüzde 50'ye varan tasarruf sağladı

Aziz Ercan, sisteminin daha da geliştirilip tüm araçlarda kullanılmasını istiyor

ANTALYA - Antalya'da 30 yıl şoförlük yapan Aziz Ercan,1980 model otomobiline, hava ve yakıttan elde edilen ek gaz girişiyle yaklaşık yüzde 50'ye varan tasarruf sağlayan sistem geliştirdi. Ercan, sistemini noterde de tasdik ettirdi.

Kepez ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası şoför emeklisi 53 yaşındaki Aziz Ercan, çocukluğundan bu yana ilgisi olduğu otomobil motoru ve yakıt sistemleri üzerine araştırma yapmaya başladı. Mesleği boyunca da bozulan aracını çoğu kez kendi yapan Ercan, 2 yıldır 1980 model otomobilin üzerinde az yakıtla, daha fazla nasıl yol alabileceği üzerine bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. 1 ay önce çalışmasını tamamlayan Ercan, sisteme ilk olarak motordan yerleştirdiği küçük depoya hava geçişi sağladı. Daha sonra ise depoda buharlaşan yakıt emiş gücüyle motora çekiliyor. Bunun sonucundan elde edilen yüksek enerjiyle yakıttan yüzde 50'ye yakın tasarruf sağlıyor.

"Yüzde 50 tasarruf"

30 yıllık şoförlüğün ardından emekli olduğunu dile getiren Ercan, işi gereği araçlara ilgisinin olduğunu ve motorların çalışma sistemini yakından bildiğini dile getirdi.

Araçların az yakıt tüketimi üzerine bir şeyler yapmaya karar verdiğini ifade eden Ercan, " Fikir fikir derken, mazotun patlayarak yandığını düşündüm. LPG'nin mazotu patlatacağını düşündüm ve bunu motora vermeye karar verdim. Bunu bir sistemle motora verdim gayet güzel çalıştı. Bir süredir denemesini yapıyorum. 30 TL'lik LPG ile 26 kilometre yol yaptım. Ama sistemi aynı fiyatlı LPG ile 38 kilometre gittim. Aracın tokunu LPG değerine düşüp gazını kısarsanız yüzde 55 civarında bir tasarruf sağlanabilir. Aracın performansında gücünde hiçbir şey yok. Yağda bozma, motorda aşındırma gibi bir olayı yok" diye konuştu.

"Geliştirilmesini istiyor"

Yakıt fiyatların sürekli arttığı dönemde bu sistemin sürücülere can suyu olacağını kaydeden Ercan, " Sisteme izin verilirse, devletimiz destek verirse hayırlı bir iş olacak. Sistemin hiçbir tehlikesi yok.1.5 yıldır bu sistemin üzerinde çalıştım. 1980 Model TOFAŞ marka aracımda uzun süre denemesini yaptım. Bu sistemin daha da geliştirilip kullanılmasını istiyorum. Benim yaptığım ham halidir" dedi.

"Projesini tasdiklettirdi"

Ercan sistemin tam çalışma şeklini ise şöyle anlattı: "Benzin otomatiğinden sisteme hava basıyoruz. Otomatik motorun çalışma prensibine göre hızlandığı için havayı o denli motora basıyor. Motorun dönüşüm hava çıkışı var. Onu da sisteme verdim. İçeride mazot buharlaşıyor ve buharlaşan mazotu emiş gücüyle motor çekiyor."

Ercan, notere giderek projesinin kendisine ait olduğunu da tasdik ettirdi.