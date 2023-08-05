Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2023 Yılında Büyük Artış Gösterdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı %63,1 oranında artış gösterdi. Otomobil satışları %61,7 artarken, hafif ticari araç pazarı %68,0 arttı. Ayrıca, 2023 Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %115,4 oranında büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ilk yedi ay ve Temmuz ayına dair rakamları paylaştı.

Açıklanan rakamlara göre; 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %63,1 oranında arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,1 oranında artarak 668.828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %61,7 oranında artarak 516.288 adet, hafif ticari araç pazarı %68,0 artarak 152.540 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Temmuz ayında ise %115,4, otomobil pazarı %109,4, hafif ticari araç pazarı ise %137,5 oranında arttı.

2023 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Temmuz ayına göre %115,4 artarak 112.459 adet oldu.

2023 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %109,4 artarak 85.916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %137,5 artarak 26.543 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %83,1 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %79,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %95,7 arttı.

Otomobil Pazar Analizi (Ocak-Temmuz 2023) Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın %89,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 281.127 adetle %54,5 pay,

B segmenti otomobiller 176.694 adetle %34,2 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%48,5 pay, 250.311 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %27,9 pay ve 144.025 adet satış ile Sedan,

%21,5 pay ve 110.762 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 355.927 adetle %68,9 pay,

Dizel otomobil satışları 84.336 adetle %16,3 pay,

Hibrit otomobil satışları 53.049 adetle %10,3 pay,

Elektrikli otomobil satışları 17.307 adetle %3,4 pay ve

Otogazlı otomobil satışları 5.669 adetle %1,1 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları %56,9 artarak %85,6 pay,

1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %47,1 artarak %0,6 pay,

2000cc üstü otomobil satışları %101,2 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 218.295 adetle %42,3 pay,

140-160 gr/km arasındaki otomobiller 112.646 adetle %21,8 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 408.366 adetle %79,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 107.922 adetle %20,9 pay aldı.

Hafif Ticari Araç Pazarı (Ocak-Temmuz 2023) Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

Van gövde tipi %80,3 pay ve 122.418 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

Kamyonet gövde tipi %7,8 pay ve 11.870 adetle 2. sırada yer aldı.