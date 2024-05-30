Otomobil Ustası Yaz Sıcaklarında Dikkat Edilmesi Gerekenleri Anlattı

Eskişehir'de otomobil tamir ve bakım ustalığı yapan Osman San, yaz sıcaklıklarında araçların zarar görmemesi için yapılması gerekenleri anlatarak, vatandaşları uyardı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları arttı, tatil sezonu başladı. Vatandaşlar, izinlerini kullanmak için, tatil hazırlıklarını hızlandırdı. Eskişehir'de yaşayan otomobil tamir ve bakım ustası Osman San, sıcaklığın otomobil performanslarını etkilediğini, bu durumun ekonomik hasara yol açabildiğini ve bu sebeple dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Araçların mevsim fark etmeksizin gerekli olan 10 bin, 20 bin ve 40 bin gibi periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini ifade eden San, yaz sıcaklıklarında en çok dikkat edilmesi gereken konunun, uzun mesafelerde aralıklı yolculuk yapılması olduğunu belirtti.

"Uzun yolda maksimum 2 saatte bir araç dinlendirmeli"

Zamandan tasarruf etmek için mola vermeden yapılan yolculuklarda motor ve şanzıman aksamında maddi hasar oluştuğunun altını çizen San, "Bu günlerde vatandaşlar, genellikle araçlarının normal periyodik bakımlarını yaptırmak için dükkanımıza geliyorlar. Yaz mevsimi geldiği için şimdiden ufak kontrollerini yaptırma işlemleri de başladı. Araçlar, uzun yolculuklarda devamlı performans gösterdiği için bazı aksaklıklar yaşayabiliyor. Bunun yanında, hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı zamanlarda bu aksaklıklar katlanarak artıyor. Vatandaşlara tavsiyem, tatile çıkmadan önce ilk olarak araçlarını muayene ettirsinler. Arabada ekstra bir durum olduğu zaman, hani kırılacak, kopacak, yırtılacak, su kaçıracak ya da yağ kaçıracak bir durumlarda olurlarsa zaten ilk olarak onların yapılması gerekiyor. Standart periyodik kilometre bakımları ve bu tür bakımlar çok önemlidir. Ayrıca vatandaşlar, uzun yola çıktıklarında maksimum 2 saatte bir aracı dinlendirmeliler. Dinlendirilmediğinde bu araba hararete de kaçıyor, şanzıman arızasına da kaçıyor. Araç çok ısındığından dolayı arıza meydana geliyor, o yüzden dinlendirilerek soğutulması gerekiyor. Aslında araç dinlenirken şoför de dinlendiği için yol daha güvenli hale geliyor. Eğer ki araç, tabiri caizse hor kullanılırsa maalesef büyük hasarlar meydana geliyor, hem masraf ödüyorsunuz hem tatilinizden keyif almıyorsunuz hem de aracı tanımadığınız bir ustaya veriyorsunuz. Tanımadığınız usta demem başkalarının tamir yapmayı bilmemesi değil, aracı tanımamasıdır. Mesela hortum patlar, herkes yapar ama bakımını ustadan başka, yani nazını bilen ve çeken biri daha iyi yapabilir. Kuaför gibi düşünelim, sürekli tıraş ettiği kişinin neresinde et beni olduğunu biliyor, oraya jilet atmıyor. Yani yüz tipini, saç tipini biliyor ve nasıl istediğini biliyor vesaire. Bu sebeple son kontrollerin mutlaka yapılmasını söylüyor, herkese iyi tatiller diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR