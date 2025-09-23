Otomobil Piyasası Ağustos 2023 Raporu Açıklandı

sahibinden.com, "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun ağustos ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle sahibinden.com'da yer alan ilanlardan derlenerek hazırladı.

Rapora göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4, geçen aya göre yüzde 0,7 yükselirken, piyasadaki canlılığı gösteren "kapatılan ilan yaşı" ise aylık 3,2 gün kısalarak 19,8 güne indi.

Reel fiyatlarda dengelenme süreci devam ediyor

Enflasyondan arındırılmış otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim 2023 Mayıs'ta yüzde -47,9 seviyesinden 2024 Haziran'da yüzde -41,4'e geriledi. Dengelenme eğilimi ağustosta da devam ederek yıllık değişim yüzde -11,1 olarak ölçüldü.

Raporda, yakıt türlerine göre fiyat farklılıkları da ortaya konuldu. Ortalama otomobil fiyatı benzinli araçlarda 1 milyon 273 bin lira, benzin ve LPG'li araçlarda 538 bin 302 lira, dizelde 1 milyon 15 bin lira, hibritte 2 milyon 354 bin lira, elektriklilerde ise 3 milyon 642 bin lira olarak belirlendi.

Otomobil talep endeksi mayıs ve hazirandaki stabilizasyondan sonra temmuz ve ağustosta güçlü artış gösterdi.

Otomobil talep endeksi geçen aya kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 daha yüksek gerçekleşti. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 0,7 puanlık hareketle yüzde 24,9 seviyesinde yer aldı.