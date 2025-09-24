Otomobil İthalatında Vergi Düzenlemeleri: ABD Menşeli Araçlara Ek Yükümlülük Kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan vergi düzenlemeleri ile ABD menşeli otomobillere uygulanan yüzde 60 ek mali yükümlülük kaldırılırken, Meksika, Güney Afrika, Japonya, Kanada ve Vietnam menşeli araçlarda ise ATR belgesi olsa dahi yüzde 10 ek mali yükümlülük devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan vergi düzenlemeleri otomobil ithalatı ve birçok üründe maliyetleri doğrudan etkiledi. Düzenleme ile ithalat maliyetlerinde ciddi oranda düşüş bekleniyor. ABD menşeli otomobillere uygulanan yüzde 60 ek mali yükümlülük kaldırılırken, bu araçlara artık yüzde 25-30 oranında vergi uygulanacak. Meksika, Güney Afrika, Japonya, Kanada ve Vietnam menşeli araçlarda ise ATR belgesi olsa dahi yüzde 10 ek mali yükümlülük devam edecek. Serbest Ticaret Anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal edilen binek otomobiller için de yüzde 25-30 vergi uygulanacak. Minimum tutar araç tipine göre 6 bin ila 8 bin 500 dolar arasında değişecek.

Elektrikli araçlarda da önemli bir adım atıldı. Çin menşeli elektrikli araçlara getirilen yüzde 40 ek mali yükümlülük kaldırıldı. Konvansiyonel ve hibrit araçlarda uygulanan ek vergiler de yürürlükten çıktı. Bu düzenlemenin özellikle Çin menşeli elektrikli otomobillerin Türkiye pazarında fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan dış ticaret uzmanı ASSET GLİ Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, "Yeni düzenlemeler yerli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak Avrupa Birliği ve STA ülkelerinden gelen araçlar bu vergilerden etkilenmeyeceği için pazarın büyük kısmında fiyatlarda ciddi değişiklik beklenmiyor" dedi.

Öte yandan 22 Eylül 2025 tarihli 10435 sayılı karar ile ABD menşeli pirinç, alkollü içkiler, taşkömürü, bazı kozmetik ve plastik ürünler dahil 22 ürün grubuna uygulanan ek mali yükümlülükler de kaldırıldı. Bu ürünlerin ithalat maliyetlerinde yüzde 30 ila 60'a varan düşüş yaşanacağı bildirildi. - İSTANBUL