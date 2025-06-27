Otomobil Fiyatlarına ÖTV Düzenlemesi Etki Etmeyecek

MOTORLU Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) düzenlemesini içeren teklifin otomobil fiyatlarını etkilemeyeceğini söyledi.

'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. ÖTV düzenlemesini de içeren teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi ardından yasalaşması bekleniyor. Düzenleme ile bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişiklik yapılması ön görülüyor. Buna göre motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak olan ÖTV oranlarının yüzde 80 ile 220 arasında değişiklik göstermesi ön görülüyor.

'PİCK-UP'LARDA ARTIŞ OLACAK'

MASFED Genel Başkan Yardımcısı Ömer Göktaş, düzenleme ile otomobil fiyatlarının artacağı söylemlerinin doğru olmadığını söyleyerek, "ÖTV yüzde 45'ten yüzde 80'e yükseliyormuş, araç fiyatları çok yükselecekmiş gibi böyle çok söylemler duyduk. Fakat böyle bir şey yok şu anda. Şu anda olan bizim ÖTV dilimleri yüzde 45'ten başlayıp 220'ye kadar 50-60-70 gibi ÖTV dilimlerimiz devam ediyor. Fakat bizim Türkiye'deki satılan en düşük arabalarımız bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor. Yani yüzde 80'in altında olan yüzde 45-50 gibi böyle araçlarımız yok. Fakat halkımızda yerli arabaların yüzde 45'e yüzde 50'ye çekileceği ve fiyatların gerileceğiyle alakalı bir beklenti vardı. Fakat şu anda devletimiz o yüzde 80'in altında olan ÖTV dilimlerini iptal edip, tüm arabaları yüzde 80'den başlatarak bir dilim hesabı yaptı. O yüzden araba fiyatlarında bir artış bir düşüş olmayacak. Peki olan ne? Biliyorsunuz pick up arabalar var, 4x2'ler ve 4x4'ler. Bu arabalar ticari olarak geçiyor. Devletimiz dedi ki, '4x2'lere yüzde 4 ÖTV alırken, 4x4'leri yüzde 50'ye yükseltiyorum, onu da lüks araba standardına koyuyorum.' ve şu anda pick-up'larda bir artış olacak. Elektrikli arabalarda şu anda stabil devam etmekte" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,