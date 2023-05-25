Otomobil Bayilerine 17 Milyonluk İdari Para Cezası

İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması gibi piyasada kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunan 3 bayiye toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, işletmelerin piyasada darlık oluşturan ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetleri 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da stokçuluk kabul edilerek yasaklandı. İşletmelerin bu yasağa uyumu Ticaret Bakanlığınca yakından takip ediliyor ve bu duruma aykırı hareket eden işletmeler hakkında idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde bu işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği düzenleme altına alındı. Bu çerçevede 16-22 Mayıs tarihleri arasında Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimlerde Ankara'da bir yetkili bayi tarafından taşıtın liste fiyatı üzerinden elden ödeme talep edildiği, Bursa'da bir yetkili bayi ile Adana'da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesi tarafından müşterilerin aksesuar almaya zorlandığı tespit edildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun kararı doğrultusunda bu bayilere üst sınırdan 4 milyon 458 bin 600'er lira olmak üzere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. - ANKARA