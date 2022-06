Otokoç Otomotiv, Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde 'cam tavan arabada güzel' dedi

Odağına insanı alan mobilite şirketi Otokoç Otomotiv'in resmi sponsorluğunu üstlendiği Pazarlama Türkiye Zirvesi kapsamında, " Metaverse'de Cam Tavanlar Yok" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Şirket açıklamasına göre, sporun farklı dallarındaki başarılarıyla cesaret veren kadınlar " Metaverse'de Cam Tavanlar Yok" panelinde cam tavanlarını nasıl yıktıklarını anlattı.

"Metaverse" teması ile online olarak gerçekleştirilen zirvedeki panel, Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

"Metaverse'de Cam Tavanlar Yok" başlıklı oturuma Şampiyon Rally Pilotu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Nisa Ersoy, 2021 Türkiye Karting Formula Senior Kadınlar Üçüncüsü Seda Kaçan ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Kalecisi Ezgi Çağlar panelist olarak katıldı. Spor alanında farklı branşlarda önemli başarılara imza atan panel katılımcıları etkinlikte, yaşamlarından örneklerle ilham veren hikayelerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, "metaverse"nin herkeste merak uyandırdığını, birçok sektör için de deneyimini geliştirecek, markalara ve yaratıcı ekonomiye katkı sağlayacak farklı alanlar barındırdığını belirtti.

Otokoç Otomotiv olarak hem müşteri deneyimi adına hem de bu alanlara yönelik birçok planları olduğunu aktaran Kaynak, şunları kaydetti:

"Dünyamıza girdiği ilk günden beri hepimizde heyecan ve merak uyandıran yıllar öncesinde hayal etmekte zorlandığımız bu keyifli dünya üzerine daha çok konuşulacağına eminim. Mobilite dünyası gerek Türkiye gerekse yurt dışında 'metaverse'yi yakından takip ediyor. Bizler de Otokoç Otomotiv olarak 'metaverse' dünyasını çok yakından izliyor ve bu konuda gerekli tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra 'metaverse' dünyasında da kadınların daha eşitlikçi daha aktif rollerde olma bilincinin artırılmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu platformda da sesimizi duyurmaktan çok mutluyuz.

Biz, her fırsatta 'mesleklerin cinsiyeti yoktur, herkes her işi yapabilir' diyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz ve cam tavanları kırdığınız, varlığınızla sahalarda, pistlerde örnek teşkil ettiğiniz, hepimize ilham verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızla da gururlanmaya, sizi takip etmeye devam edeceğiz. Otokoç Otomotiv olarak mesleklerin cinsiyeti olmadığı bilincini benimsiyor ve herkesi de bu çağrımıza ortak olup projemizi desteklemeye davet ediyoruz. Kadınların önündeki görünen, görünmeyen engelleri kaldırmak, farkındalığı artırmak için gelip her beraber cam tavanları kıralım diyoruz."

"Kıymetli projelerle geleceğimize ışık tutmak zorundayız"

Şampiyon Rally Pilotu, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy da, "Bizler kodlamalarla yetiştirilmiş bir nesiliz. Erkeklerin topla ve arabayla oynadığı, kızların da bebeklerle oynadığını düşünürsek benim oyuncağımın bebekler olması gerekiyordu. Ben hiçbir zaman öyle olmadım. Sporla da tanıştıktan sonra otomobil tutkumu keşfettim. Tutkumu yaşayabilen bir genç olarak çok şanslıydım. Bu doğrultuda, kendisine hedef koyan, kendisindeki bu beceriyi keşfeden her gence ulaşabilmek amacıyla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ben her şeyin kendi içimizde başladığına inanıyorum. Öncelikle bir iç keşif, hayal gerekiyor. Burada da kadınlarımız lütfen 'Ben yapamam, bu erkek işi' demesin. Eğitmenler ve bu işe gönül verenler olarak böyle kıymetli projelerle geleceğimize ışık tutmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Karting Formula Sporcusu Seda Kaçan ise Karting sporuna başlamak istediğini söylediğinde "erkek sporu, çok zorlanırsın, kadın başına zor değil mi?" gibi çok fazla negatif eleştiri aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte federasyonla tanıştım, federasyonda kadınlar kurulumuzda hikayemi anlattıktan sonra çok desteklerini aldım ve iyi ki vazgeçmemişim dedim. Yaştan ve cinsiyetten bağımsız olarak, herkes tutkusunu fark ettiği işi yapma cesareti göstermeli. Dünya üzerinde iyi işler başarabilecek insanların kendi tutkusunu gerçekleştiren kişiler olduğuna inanıyorum. Tutkunuzun yolunda ilerlediğinizde hayalleriniz gerçekleşmeye başlıyor. Karting biraz da fiziksel güce dayalı olduğu için, bu alanda tutkusu olan kadınların kendilerini güçlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu güç aynı zamanda özgüven açısından da çok büyük etkiye sahip. Böyle paneller sesimizi duyurmak, cam tavanları yıkmak adına çok değerli. Nasıl metaverse gibi yeni kurulan dünyalarda bu algı yoksa, aynı şeyi umarım gerçek dünyamızda da başarabiliriz. Kadın, erkek, yaş ayrımı olmadan sporlara olan ilgimizi daha çok aksiyona çevirebiliriz."

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Kalecisi Ezgi Çağlar da dünyaya gelindiği andan itibaren dayatılan ve renkler üzerinden bile yapılan ayrımcılığa değinerek, "Başlangıçta futbol oynuyorum diye eleştirildim. He For She amblemini üzerinde taşıyan kulübümüz, sporun cinsiyet ayrımcılığı olmaksızın eşit olduğunu savundu. Savunduğunu da kadın futbol takımını kurarak gösterdi. Ben de küçüklüğümden beri Fenerbahçeli bir kadın olarak hayalimi gerçekleştirdim. Fenerbahçe Kadın Futbolu dünyada en çok izlenen takımlardan birisi oldu, ilk 4'e girdik. İlk yılımızda böyle bir başarı yakalayabilmemizin sebebi de el ele vererek takımı sıfırdan var etmemiz oldu. Şu anda da taraftarlarımızın desteğimizi görüyoruz. Üç büyükler kadın futboluna girdikten sonra ilgi daha da arttı, şu an çok iyi bir noktadayız." değerlendirmesinde bulundu.

Otokoç Otomotiv, kadınlara fırsat eşitliği konusunda "UN Women" ile çalışıyor

Toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların yer aldığı erkek egemen sektörlerde kurum kültürünü eşitlikçi bir yapıya kavuşturmak ve görünmez cam tavanı kırmak için hep birlikte çalışan Otokoç Otomotiv, konuya ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli adımlar atıyor. Cinsiyet ve fırsat eşitliğini tüm faaliyetlerinde en önemli ve öncelikli gündem maddeleri arasında konumlandıran Otokoç Otomotiv, kadınlara fırsat eşitliği konusunda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile çalışıyor.

Şirket, aynı yaklaşım doğrultusunda kadınların satış alanındaki temsiliyetlerini artırmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen Women In Sales platformuna üye oldu. Otokoç Otomotiv, cinsiyet ve fırsat eşitliği çerçevesinde önemli bir adım olan bu üyeliğin yanı sıra aynı yıl Koç Holding ile birlikte Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni de (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzaladı. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, kadınların iş hayatında sürdürülebilir bir şekilde var olmaları ve yükselmelerini destekleyen gönüllü bir kuruluş olan PWN İstanbul'un yürüttüğü bir proje olan cinsiyet eşitliğini destekleyen CEO'lar arasına katıldı. "Cam Tavan Arabada Güzel" projesi, bu alandaki farkındalığı kitlesel ölçekte destekleme hedefiyle çalışmalara yeni eklenen önemli halkalardan biri olarak konumlanıyor.

Kadınların dünyayı değiştirme, dönüştürme ve sürdürülebilir bir geleceği var etme konusunda kendi güçlerini fark edip sahiplenmeleri ve tüm toplumsal katmanlar tarafından desteklenmelerini hedefleyen Otokoç Otomotiv, "Cam Tavan Arabada Güzel" projesi ile mevcut çalışmalarını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, TOSFED ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile gerçekleştirilen iş birlikleri, bu çerçevede atılan adımlardan bazıları. Bunun yanında etki alanı güçlü iş kadınları da projeye destek veriyor. Otokoç Otomotiv, ilerleyen dönemde de bu konudaki diğer adımları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek.