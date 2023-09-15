Otokar ve Yapı Kredi Leasing'ten ticari araç alacaklara özel finansman fırsatı

Otokar ile Yapı Kredi Leasing, müşterilere Atlas kamyon alımlarında 36 ay vadeye kadar taşıt finansmanı fırsatı sunuyor. Anlaşma kapsamında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) sıfır olarak uygulanacak ve herhangi bir masraf alınmayacak. Otokar müşterileri Yapı Kredi Leasing aracılığıyla yüzde 100 finansman imkanından da yararlanabilecek.

Otokar ile Yapı Kredi Leasing, ticari araç alacaklara özel bir finansman anlaşması gerçekleştirdi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Otokar, Yapı Kredi Leasing ile hayata geçirdiği anlaşma kapsamında, müşterilerine Atlas kamyon alımlarında 36 ay vadeye kadar taşıt finansmanı fırsatı sunacak.

Otokar ve Yapı Kredi Leasing müşterilerine özel olarak sunulan bu iş birliği doğrultusunda, bankalarca yaklaşık yüzde 5 olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) Yapı Kredi Leasing ile yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ayrıca, müşterilerden kredi tahsis ücreti, dosya masrafı gibi herhangi bir masraf da alınmayacak. Otokar müşterileri kredibilite notları doğrultusunda Yapı Kredi Leasing aracılığıyla yüzde 100 finansman imkanından da yararlanabilecek.

Finansman kullanmak isteyen müşterilere özel bir ekip, 0212 339 90 00 numaralı danışma hattı üzerinden hizmet verecek.

Otokar Atlas kamyon ailesinin 8,5 ve 12,1 tonluk üyeleri, en zorlu yol şartlarında, en ağır yükleri kolayca taşımak üzere geliştirildi. Otokar Atlas, düşük yakıt tüketimi, düşük bakım giderleri ve uygun yedek parça maliyeti ile her daim kullanıcısına katkı sağlıyor.

Araç, Ekonomi-Performans (EP) tuşu ile her türlü yol koşuluna ve yüke uygun sürüş modu tek tuşla yönetilebiliyor.

Standart olarak sunulan Adaptif Seyir Kontrol Düzeni (ACC), klima, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü gibi özelliklerle hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getiren Otokar Atlas; tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS ve ESC özelliklerini de üzerinde barındırıyor.