Otokar Busworld'de elektrikli ürün ailesini sergiledi - Haberler

Otokar, ürün ailesine kattığı yeni araçlarıyla Busworld Turkey 2022'de yerini aldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Busworld Turkey 2022 Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'na 5 aracıyla katılan Otokar, ürün gamını 6 metrelik Otokar CENTRO otobüsleriyle genişletti.

Dizel ve elektrikli versiyonları olan Otokar CENTRO farklı yerleşim seçenekleriyle hatlı minibüs taşımacılığı ve belediye/halk otobüsü taşımacılığına hitap ediyor.

Dizel ailede Otokar'ın yeni tasarım çizgisi korunurken, ailenin elektrikli versiyonunda Otokar'ın 1970'li yıllarda efsane haline gelmiş olan yuvarlak farlı modelinin tasarımı uygulandı. Otokar, mühendislik ve AR-GE ekiplerinin geliştirdiği CENTRO serisiyle otobüs ailesini 6 metreden 21 metreye kadar geliştirerek sektörün en geniş ürün gamına ulaştı.

"Çağdaş şehirlerin vazgeçilmezi olacak"

Otokar CENTRO'nun 6,6 metre uzunluğundaki versiyonu özel halk otobüs işletmeleri ve belediyeler için ayakta yolcu taşımacılığına uygun olarak geliştirildi. 1960'lı yıllardan itibaren minibüsleriyle herkesin hayatında önemli bir yer edinen Otokar, CENTRO araçlarını minibüs pazarına 6 ve 6,6 metre uzunluğunda iki alternatifli olarak sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı H. Basri Akgül, Otokar'ın yeni araç modeli yatırımına hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Otokar hatlı taşımacılık araçlarının Türkiye şehir içi toplu taşımacılık alanında bir efsane. Sektörde, tabiri yerindeyse dört gözle beklenen segmentte CENTRO'yu geliştirdik. 60 yıla yakın deneyimimiz ile geliştirdiğimiz yeni aracımız teknolojik özellikleri, çevreci motoru seçenekleri, sunduğu konfor ile toplu ulaşımda çağdaş şehirlerin vazgeçilmezi olacak.

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak tasarlayıp geliştirdiğimiz Otokar CENTRO, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de önümüzde günlerden itibaren satışta olacak. Hatlı minibüs pazarına geri döndükleri için büyük heyecan duyuyoruz. Otokar CENTRO düşük işletme giderleri, geniş iç hacmi ve performansıyla hatlı toplu taşımacılıkta standartları yeniden belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra hedefte Avrupa'nın da olduğunu vurgulayan Akgül, "6 metre otobüs sınıfının en yenilikçi aracını ülkemizde ve Avrupa'daki kullanıcıların beklentileri doğrultusunda geliştirdik. Ekonomisi, taşıma kapasitesi, dayanıklılığı ve satış sonrası hizmetlerdeki iddiamızla CENTRO ile yeni bir başarı hikayesi yazmaya hazırlanıyoruz.

CENTRO'nun sadece Türkiye'de değil, özellikle tarihi mekanlara ve dar sokaklara sahip büyük Avrupa şehirlerinde büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda yaptık. Özellikle elektrikli versiyonunun Avrupa'nın sıfır emisyon bölgelerinde öncelikli tercih olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplu ulaşımın mini kahramanı olacak"

Akgül, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa pazarında da küçük otobüs taşımacılığının son 10 yılda önemli bir gelişim kaydettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Otokar CENTRO ile hedefimiz diğer hizmet verdiğimiz alanlarda olduğu gibi Türkiye'de kısa sürede liderliğe ulaşmak; Avrupa'da ise hatırı sayılır bir pazar payına erişmek. Türkiye'de olduğu gibi, Avrupa'nın birçok şehrinde yeni yapılanmaya imkan olmadığı için tarihsel dokular içerisinde yolcu taşımacılığı yapılıyor. CENTRO, düşük işletme giderleri, yolcu taşıma kapasitesi ve üstün manevra kabiliyetiyle Avrupa normlarının en yenilikçi aracı. AB'nin belirlediği tüm şehir içi taşımacılık kriterlerine sahip olan CENTRO, alçak tabanı, geniş iç hacmi ile yeni bir yolculuk deneyimi vadediyor. Türkiye'de birçok farklı ilde otobüs operatörleri ile deneyim günleri yaptık. CENTRO, toplu ulaşım esnafından tam not aldı. Yeni araç ailemizin Türkiye ve Avrupa tanıtımlarına önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Hesaplı yatırım maliyeti, düşük işletme giderleri, yüksek performansı, kullanıcısına sağladığı tasarruflarla CENTRO toplu ulaşımın mini kahramanı olacak."

Verilen bilgiye göre, Otokar CENTRO geniş ayakta durma alanı ile dikkati çekiyor. 11 sabit, 6 katlanır koltuklu araçta 14 ayakta yolcu taşınabiliyor. Ferah iç hacmi ve yüksek yolcu taşıma kapasitesiyle yolcular için konfor, esnafa ise yüksek kazanç vadediyor. Euro 6 emisyon seviyesini sağlayan çevreci motoru, üstün performansı ile dik yokuşları zorlanmadan tırmanırken, düşük işletme giderleri ile esnafa ve belediyelere yük olmuyor. Basamaksız girişe imkan sağlayan alçak tabanlı gövde tasarımı ve engelli rampası ile tüm yolcular kolayca araç içerisine biniyor ve rahat koltukları sayesinde konforla seyahat ediyor.

14+1 yolcu kapasitesi ile pazara sunulan araç, isteğe göre 9+1'den 16+1'ya kadar farklı yolcu kapasiteleri sunabiliyor.

Otokar Busworld Turkey 2022'de CENTRO ürün ailesinin yanı sıra 6 metreden 18,75 metreye uzanan farklı uzunluklardaki elektrikli otobüs ailesini ilk kez sergiledi.

Otokar'ın 12 metrelik elektrikli e-KENT otobüsü geçen aylarda İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi pek çok farklı Avrupa ülkesinde farklı otobüs şirketleri ve belediyeler tarafından denenmiş ve büyük beğeni kazanmıştı.

Çevre dostu sıfır emisyonlu, yüzde 100 elektrikli otobüs ailesi e-KENT'in 18,75 metre körüklü versiyonu özellikle yolcu sayısının yüksek olduğu metropoller için geliştirildi. Körüklü e-KENT uzunluğuna rağmen yüksek manevra kabiliyeti sunan körüklü yapısı ile dikkat çekiyor.

Otokar, şehirlerin değişen ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunmak üzere körüklü e-KENT'te 350, 490, 560 kWh gibi farklı batarya kapasite seçenekleri sunuyor.