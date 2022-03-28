Otokar, Asya-Pasifik'teki varlığını artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, 28-31 Mart'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleşecek DSA 2022 fuarında ARMA 6x6 ve COBRA II araçlarını sergileyecek.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kara sistemleri alanındaki ürün ve kabiliyetlerini küresel çapta tanıtmaya devam ediyor.

Türk savunma sanayisini yurt dışında başarıyla temsil eden Otokar, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek olan DSA 2022 savunma sanayii fuarına katılıyor. Bu yıl 17'ncisi gerçekleşecek olan etkinlik süresince Otokar, dünyaca tanınan zırhlı araçları ARMA 6x6 zırhlı muharebe aracı ve COBRA II taktik tekerlekli zırhlı aracını sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın savunma sanayi alanında global bir oyuncu olduğunu belirterek, "Savunma sanayinde her geçen gün yeni başarılar elde ediyor, global ölçekteki bilgi birikimimiz, tasarım ve mühendislik kabiliyetlerimiz, AR-GE çalışmalarımız ile ön plana çıkıyoruz. Son 10 yılda ciromuzun yaklaşık yüzde 8'ini AR-GE faaliyetlerine ayırdık. Araçlarımız çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor. Dünyanın farklı bölgelerinde elde ettiğimiz deneyimleri araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Otokar araçları halihazırda Asya-Pasifik bölgesinde başarıyla hizmet veriyor. Amacımız, buradaki varlığımızı artırmak. Bölgedeki farklı iş birliği ve ihracat fırsatlarını yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Otokar'ın halihazırda NATO ve Birleşmiş Milletler'in kara sistemleri tedarikçilerinden biri olduğuna işaret eden Görgüç, "Askeri araçlarımız Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil dünyada 35'ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55 kullanıcı envanterinde yer alıp aktif olarak hizmet veriyor. Uluslararası arenada büyük global oyuncularla rekabet ediyoruz. Ürün tedarikinin yanı sıra kara araçlarında AR-GE ve teknoloji transferi kabiliyetlerimizle de ön plana çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ARMA 6x6

Verilen bilgiye göre, Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA 6x6, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip. En zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veren ARMA'nın amfibik opsiyonu da mevcut bulunuyor.

ARMA 6x6; özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkati çekiyor. ARMA, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor. ARMA ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

COBRA II

COBRA II, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor.

En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor.

Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, Türkiye'de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. COBRA II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.