Otogaza yapılan zam vatandaşları isyan ettirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza yapılan 1 lira 42 kuruşluk zam, vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, sürekli artan zamların hayatlarını zorlaştırdığını belirterek çözüm beklediklerini dile getirdi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bugün itibarıyla otogaza yapılan 1 lira 42 kuruşluk zamma tepki gösterdi. Suat Apbak, "Bu zamlardan usandık. Sabah kalkıyoruz zam, uykularımız kaçıyor artık. Arabamıza binemez olduk. Kontağı çevirmeye korkuyoruz artık. Gideceğimiz yere bu sıcakta yayan gidip geliyoruz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza gelen 1 lira 42 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

Akaryakıt almaya gelen bir vatandaş, "Gaza zamlar geliyor maalesef. Ülkemizin artık kronik bir sıkıntısı oldu bu. Zamlar devam ediyor artık ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

Suat Apbak isimli vatandaş ise "Bu zamlardan usandık. Sabah kalkıyoruz zam, uykularımız kaçıyor artık. Arabamıza binemez olduk. Kontağı çevirmeye korkuyoruz artık. Gideceğimiz yere bu sıcakta yayan gidip geliyoruz. Gelirimiz sabit, cebimize giren para sabit fakat yakıta her gün zam, her gün zam. LPG'ye yine zam geldi 1 lira 42 kuruş. Biz ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Şaşırdık kaldık. Artık buna bir çözüm bekliyoruz lütfen."

Bir başka vatandaş ise "Boğazımızdan kısıp alıyoruz. Çoluğa çocuğa bir şey yedirmiyoruz artık, akaryakıta devam" diye konuştu.