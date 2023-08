Otogaz ve su fiyatlarındaki artış vatandaşları etkiliyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Otogaza gelen 2 lira 3 kuruşluk zamdan sonra 460 lira olan mutfak tüpü 500 lira oldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tüp bayiliği yapan Furkan Tokgöz, "Bu satışımızı da etkiliyor. Vatandaş tüp almıyor hatta arayan da almıyor. Mesela dün bir müşterimiz aradı fiyatını öğrenince 'tamam kalsın o zaman' dedi. Yani vatandaşı çok etkiliyor. Tüp fiyatı aşırı bir şekilde arttı. Vatandaşlar çok kötü bir durumda" dedi.

"FİYATI ÇOK YÜKSEK BULUYORLAR"

Tüp satıcısı Furkan Tokgöz şunları söyledi:

"Normalde tüp satışlarımız 460 liraydı ve bir gün içerisinde 500 liraya çıktı. Arayan müşterilerimizle çok problem yaşıyoruz. Fiyatı çok yüksek buluyorlar. Piknik tüpümüz 85 liraydı bir gün içinde 95'e çıktı. Bu satışımızı da etkiliyor. Vatandaş tüp almıyor hatta arayan da almıyor. Mesela dün bir müşterimiz aradı fiyatını öğrenince 'tamam kalsın o zaman' dedi. Yani vatandaşı çok etkiliyor. Tüp fiyatı aşırı bir şekilde arttı. Vatandaşlar çok kötü bir durumda.

"SU SATIŞLARIMIZ YARIYA DÜŞTÜ"

Suya da aşırı bir zam geldi. Eskiden müşterilerimiz çoktu, mesela günde 50 damacana satarken şu an satışımız aşırı düştü 20-25, yarı yarıya su satışımız düştü. Müşteriler arıyor su fiyatına da çok pahalı diyor. Bu durumda bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz. Su 35 liradan 50'ye çıktı, 60'a çıktı. Damacana 40 liraydı şu an 60 lira. Mazottan dolayı çünkü her şeye zam geliyor. Hiç kimse memnun değil bu zamlardan dolayı. Hiç kimse ne tüp alıyorlar ne su alıyorlar ve bu dükkanda işler dönmüyor. İki eleman çalıştırıyoruz çok aşırı bir yoğunluk olması gerekiyor ama elemanlarımızın hepsi burada yatıyorlar uyuyorlar."