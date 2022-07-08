Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu

İhlas Haber Ajansı - Umutcan İşledici - Ekonomi
 - Güncelleme:

Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu Metro turizm, Adana'da yolcuları mağdur ettiADANA Kurban Bayramı arifesinden bazı otobüs firmaların önceden bilet alan yolcularını arayarak 'Otobüsümüz arızalandı.

Otobüs firmalarından bayram öncesi 'Aracımız arızalandı' oyunu

Metro turizm, Adana'da yolcuları mağdur etti

ADANA Kurban Bayramı arifesinden bazı otobüs firmaların önceden bilet alan yolcularını arayarak 'Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz' dediği, daha sonra da iptal edilen biletleri yüksek fiyattan yeniden sattıkları öne sürüldü.

Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüslerin bilet fiyatları cep yakıyor. Adana'da ise bazı firmaların önceden bilet alan yolcularını sabahtan arayıp 'Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz' dediği öne sürüldü. İptal edilen biletlerin ise yüksek fiyatlardan yeniden satıldığı, yolcuların da mağdur edildiği öğrenildi.

Adana Otogarı'nda birçok yolcunun bu şekilde mağdur olduğu öğrenilirken yolculardan Yusuf Pekyen İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Metro Turizm'den bilet aldığını ve bugün Antalya'ya gitmesi gerektiğini anlatan Pekyen, "Cenazemiz olduğu için Adana'ya geldim. Dönüş biletini almıştım ama sabah beni aradılar 'Otobüsümüz arızalandı. Biletinizi iptal edip paranızı ödeyeceğiz' dediler. Bende mecburen gelip paramı aldım ve yüksek fiyattan başka bir bilet almak zorunda kaldım. Burada konuştuğum da ise bu firmanın son günlerde bu bahaneyle birçok bileti iptal edip yolcuları mağdur etmişler" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title