Oto lastikçilerde değişim yoğunluğu

DÜZCE (İHA) – Zorunluğu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona ermiş ancak kar yağışı sebebiyle sürücüler, araçlarına yaz lastiğini taktırmakta gecikmeler yaşamıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Düzce'de vatandaşlar, araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

"Kar sebebiyle biraz gecikme yaşandı"

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan kışlık lastiği uygulamasının 1 Nisan itibariyle bittiğini vurgulayan oto lastik ustası Ümit Sel, "Araçlarda en az motor şanzıman kadar önemli olan bir şey var o da lastikler. Malum lastikleri yazın yazlık, kışın kışlık kullanmak durumundayız. Bazı vatandaşlar bize 'Kış lastiğim var, yaz lastiği almak istemiyorum. Yazı bunlarla atlatabilir miyim?' diye soruyor. Kış lastiği ile yazı geçiremezsiniz. Çok riskli, çok tehlikeli. Kış lastikleri yapısı gereği, hammaddesi gereği çok farklı özelliklere sahip. Yaz lastiğinin yaptığı görevi kış lastiği yazın yapamıyor. Yaz lastiği kullanmazsak araçta çok fazla ses olur. Vibrasyon çok fazla olacak, balans yüklemesi yapacak. Fren mesafesi uzayacak. Yapılan testlerde 2-3 metre daha fazla uzuyor. 2-3 metre çok önemli bir mesafedir. Hayat kurtaran bir mesafe diyebiliriz. O yüzden kesinlikle yaz lastiğine geçilmesi gerekiyor" dedi.

Yoğunluk yaşadıklarına dikkat çeken Sel, "Bu sene biraz geç başlayabildik sezona. Malum Nisan ayının başında kar yağışı etkili oldu. Biraz gecikme yaşandı bu sebeple. Şu anda biraz yoğunluğumuz var" ifadelerini kullandı. - DÜZCE