Ostim Teknopark'ta Teşvik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ostim Teknopark'ın bu yıl ikincisini düzenlediği teşvik ödülleri kapsamında 6 kategoride 23 firma ödüllendirildi.

Ostim Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, teknoparkta düzenlenen ödül törenine, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Başkan Vekili Sıtkı Öztuna, Ostim Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar'ın yanı sıra burada faaliyet gösteren firmalar ve yöneticileri katıldı.

Aydın, törende yaptığı konuşmada, OSTİM'in tam anlamıyla bir üretim sahası olduğunu ifade etti. Türkiye'de üretim yapan tüm kamu ve özel kurumların üretim süreçlerinde OSTİM'e uğramak zorunda olduklarına dikkati çeken Aydın, bu avantajdan tüm OSTİM firmalarının yanı sıra Ostim Teknopark firmalarının da yararlanmaları gerektiğini bildirdi.

Aydın, girişimcilerin her alanda rekabetçi olmalarının, Türkiye'nin kalkınma sürecinde son derece kritik ve önemli olduğuna işaret ederek, OSTİM'in sunduğu fırsatların, firmaların üretim ve AR-GE kapasitelerini artırarak ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü konuma gelmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

23 firma plaket ve kira indirimleri kazandı

Ostim Teknopark Genel Müdürü Çağlar da geçen yıl 3 kategoride verilen ödülleri bu yıl 6 kategoriye çıkardıkları bilgisini vererek, "Gelenekselleştirdiğimiz teşvik ödülleri ile firmalarımızı önemli alanlarda rekabete teşvik ediyor, onların daha iyi sonuçlar elde etmelerine destek olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreninde, 6 ana kategoride toplam 23 firma, plaket ve kira indirimleri elde etti.

Törende, "kadın istihdamı" kategorisinde "15 ve üzeri personel" alanında Beyes Bilişim Teknolojileri, "6 ila 15 personel" alanında da Ensight Bilgi Teknolojileri AŞ birinci oldu.

Ayrıca, ihracat, AR-GE yatırımı, AR-GE geliri, fikri sınai mülkiyet hakları, etkinlik katılımı kategorilerinde de ilk 3'e giren firmalar ödüllerini aldı.