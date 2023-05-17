OSTİM OSB Olağan Genel Kurulu yapıldı

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, OSTİM OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

OSTİM OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcı kooperatiflerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığına, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıtkı Öztuna, Divan Kurulu Üyeliğine de Gül 86 Kooperatifi Başkanı Evren Bulut oy birliğiyle seçildi.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, açılış konuşmasında, OSTİM'in Ankara sanayine imza atmış bir bölge olduğunu, OSTİM benzeri yapıların başlangıcının kooperatiflere dayandığını anımsatarak, "Firmaların teknolojik düzeylerinin artırılmasına katkı sağlamak için teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Bu yıl Ostim Teknopark'ımız Türkiye birincisi oldu. OSTİM, ekosistem olarak bütün sorunlara çözüm üretilebilen bir yer. Bu yüzden tercih ediliyor. Savunma sanayii firmaları, ekosistemi kullanmak için OSTİM'de konumlanmayı tercih ediyor. OSTİM sadece fiziki bir alan değil, ortak hareket etme kabiliyeti olan birbirini bütünleyen bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

İş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal, yenilenebilir enerji, raylı sistemler, kauçuk ve haberleşme sektörlerindeki 7 kümelenmeye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi ile bölgenin algılanmasında önemli bir dönüşüm olduğunu kaydetti.

Genel Kurulda, faaliyet raporu, çalışma planı, gelir gider hesapları, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporu müzakere edilerek oy birliğiyle ibra edildi.