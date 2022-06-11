OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı pazartesi günü başlıyor - Haberler

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OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı pazartesi günü başlıyor

AA - Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı pazartesi günü başlıyor

OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı, 300'den fazla firmanın katılımıyla 13 Haziran Pazartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı, 300'den fazla firmanın katılımıyla 13 Haziran Pazartesi günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

OSTİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bir organize sanayi bölgesi tarafından ilk kez düzenlenecek etkinlikte, iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal sanayisi, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri, raylı ulaşım sistemleri, haberleşme ve kauçuk teknolojileri başta olmak üzere 17 ana sektörde faaliyet gösteren firmalar, ürün ve faaliyet alanlarını tanıtacak.

Fuarda, dijital dünyada ihracattan üniversite-sanayi iş birliğine, teknopark projelerinden kalkınma ajansı desteklerine, elektronik ticaretten KOSGEB desteklerine kadar farklı konularda sunumlar da yapılacak.

OSTİM EXPO'22, 13-19 Haziran döneminde "www.expoostim.com" adresinden ziyaret edilebilecek.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Türkiye Ekonomi Haberler

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