OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı kapılarını açtı

Türkiye'de bir organize sanayi bölgesi (OSB) tarafından ilk kez düzenlenen OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı 300'den fazla firmanın katılımıyla başladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, çevrim içi ortamda gerçekleştirilen etkinliğin açılışındaki konuşmasında, Kovid-19 salgını sonrasında küreselleşme eğilimlerinin sorgulandığı bir dönem yaşandığını söyledi.

Özdebir, Türkiye'nin sanayi sektörünün öncülüğünde ihracat rakamlarında başarılara imza attığını belirterek, "Bu rakamlar yeterli olmayıp ülkemizin potansiyelini düşündüğümüzde kat edecek çok yolumuz var. İhracat potansiyelimizi daha da artırmak ve rekabetçi bir ihracat yapısına kavuşmak için faktör verimliliği, üretim faktörlerinin kalitesi, doğru ve uygun sanayi politikası, yerli ara ve sermaye malı kullanımı ve üretimi, öngörülebilirlik ve ölçek faktörü gibi unsurların da önemli olduğunu bilmeliyiz." dedi.

İhracat payını ve gelirini artırmak için yüksek teknolojili ürünlere yönelmenin gerektiğini ifade eden Özdebir, "Bu sorunun çözümü yüksek teknolojili ürün ihracatına yönelmek, katma değerli ürün üretip ihraç etmek ve yurt dışından ithal ettiğimiz ara mal ve yatırım mallarını yurt içinde üretmekten geçmektedir." diye konuştu.

"OSTİM'in dünyaya açılan markaları var"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, Fuar'ın, Türkiye'nin dünyadaki değişime hızla adapte olduğunun en güzel göstergesi olduğunu dile getirdi.

Sanal fuarın üretim ve ihracatı artırmaya katkı sağlaması temennisinde bulunan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"OSTİM'de üretilen ürünler 140 ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık ihracatı 3 milyar doların üzerinde. Dünyaya açılan markaları var. Önemli tedarik merkezlerinden biri durumunda. Türkiye'nin ihracatında kilogram başına değer ortalama 1,5 dolar düzeyinde. OSTİM'in ihracatta kilogram fiyatı 20 ile 30 dolar arasında. Çünkü ileri teknoloji ürünleri üretilip ihraç ediliyor. İş birliği, güç birliği ve ortaklaşa rekabet düsturuyla faaliyet gösteren OSTİM, şehrimizin de ülkemizin de yüz akı bir merkez."

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da firmaların dış ticaretini artırmak için ciddi bir program takip ettiklerini vurguladı. Aydın, Fuar'ın buna yönelik olarak başlatıldığını ve her yıl yapmayı planladıklarını söyledi.

Fuar ile iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal sanayi, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri, raylı ulaşım sistemleri, haberleşme teknolojileri ve kauçuk teknolojileri alanları başta olmak üzere 17 ana sektörde faaliyet gösteren firmalar ürünlerini ve faaliyet alanlarını tanıtabilecek.

OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarı, 19 Haziran'a kadar "www.expoostim.com" adresinden ziyaret edilebilecek.