OSTİM'de lastik üretim makinelerini yerlileştirme çalışmalarına başlandı

AYDIN (AA) - OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesinde, KOSGEB öncülüğünde lastik üretiminde kullanılan makine ve ekipman parçalarını yerlileştirme çalışmalarına başlandı.

OSTİM OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon lastik üreticisi Sumitomo Rubber Industies'in, Türkiye'de Abdulkadir Özcan AŞ (AKO) ortaklığında üretim yapan Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri, KOSGEB'in öncülüğünde İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) organizasyonuyla OSTİM'deki üreticilerle ürün yerlileştirme konusunda ikili iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, programdaki konuşmasında, OSTİM'i üretim kapasitesi, çözüm odaklı kabiliyetleri ve yetenekleriyle Türkiye'nin en geniş havzası olarak niteledi. OSTİM'in iş ve inşaat makineleri sektöründe Türkiye ve yakın coğrafyada önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Aydın, firmaların dünya standartlarında, uluslararası şirketlere iş yaptıklarını vurguladı.

Aydın, Sumitomo Rubber AKO'ya hitap edebilecek ve sorunlarının çözümünde muhatap olabilecek en organize topluluğun OSTİM olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İŞİM, sizin sorunlarınızı algılayıp sahada çözebilecek çok önemli bir kümelenmemiz. Firmanızın sorunlarının çözümü için OSTİM'de bütün kabiliyetlerimizi ve ekosistemimizi harekete geçiririz. Sorununuzu bize bildirmeniz yeterli. İhtiyaçlarınızı yerli karşılayacak olmanız bizim için çok değerli. Sizin için üreteceğimiz her ürünün diğer ülkelerdeki üretim tesislerinizde de kullanılacağına inanıyorum. Burada ürünü siz akredite ederseniz, diğer ülkelerdeki kurumlarınıza da OSTİM'den ürün gönderebileceğimizi düşünüyoruz."

Sumitomo Rubber AKO Mühendislik Departmanı Genel Müdürü Manasori Tamaki, organizasyona katkılarından dolayı KOSGEB ve OSTİM yönetimine teşekkür etti. Şirketin Türkiye'de 2015 yılında faaliyetlerine başladığını belirten Tamaki, üretime devam edebilmelerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla yerli firmaların destek ve iş birliğinin katkısı olduğunu aktardı.

Lastik üretiminde kullanılan yüksek hassasiyetli parçaların bazılarının Japonya'dan ithal edildiğine dikkati çeken Manasori Tamaki, "Şu an bu kapsamda yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de Türkiye'ye geliş süresinin uzun olması. Bu parçaların Türkiye'de yerlileştirilmesi ile hem teslim süresinin kısalması hem de parçaların ülke içindeki üretimiyle şirketimiz büyük oranda fayda sağlayacak." ifadesini kullandı.