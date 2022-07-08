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Padişahların misafirlerine ikram ettiği tatlılar bayrama hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Özlem Ceylan - Ekonomi
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Padişahların misafirlerine ikram ettiği tatlılar bayrama hazırlanıyor Osmanlı mirası tatlılar bayram sofralarını süsleyecekEDİRNE Kurban Bayramı'nda sofraları Osmanlı mirası lezzetlerle tatlandırmak isteyen vatandaşlar şekerlemecilerin yolunu tutarken, bu şekerlemelerin yapıldığı...

Padişahların misafirlerine ikram ettiği tatlılar bayrama hazırlanıyor

Osmanlı mirası tatlılar bayram sofralarını süsleyecek

EDİRNE Kurban Bayramı'nda sofraları Osmanlı mirası lezzetlerle tatlandırmak isteyen vatandaşlar şekerlemecilerin yolunu tutarken, bu şekerlemelerin yapıldığı imalathanelerde ise siparişleri yetiştirme telaşı yaşanıyor.

Edirne'ye Osmanlı'dan miras kalan saray lezzetlerinin üretimi bayram dolayısıyla 3 katına çıkartıldı. Kentteki şekerlemeciler, bayram sofralarını Osmanlı'dan miras lezzetlerle tatlandırmak için gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

Edirne'de bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden badem ezmesi, hoşgüvar, Kavala kurabiyesi ve alüyyül-ala lokumu gibi tatlıları üreten şekerlemeciler, asırlık lezzetleri geleneksel yöntemlerle günümüzde de yaşatıyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla gelen talepleri karşılamak için mesailerini 3 katına çıkaran şekerlemeciler, imalathanelerinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Üretim mesaisi 3 katına çıktı

Kurban Bayramı dolayısıyla günler öncesinden hazırlıklara başladıklarını söyleyen İşletme Müdürü Pınar Karaca, "Gurbetçi misafirlerimiz ve şehir dışından gelecek olan misafirlerimizin taleplerini karşılayabilmek için çalışma saatlerimizi 3 katına çıkardık devam ediyoruz. Hoşgüvar kurabiyemiz çok talep görüyor. Bunun yanında badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum çeşitlerimizi geleneksel lezzetlerini bozmadan tüm misafirlerimize ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Online siparişlerde de çok büyük artış olduğunu belirten Karaca, onları da bayrama yetişmesi için günler öncesinden kargoya verdiklerini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Ekonomi

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