Osmaniye Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğdayın Kilogramı 6,50 Liradan Satıldı
Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 6,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da şu şekildedir: Mısır (Kg) - En düşük: 5,50 TL, En yüksek: 5,70 TL; Ekmeklik buğday (Kg) - En düşük: 6,50 TL, En yüksek: 6,50 TL.
Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|5,50
|5,70
|Ekmeklik buğday
|Kg
|6,50
|6,50
Kaynak: AA / Ekonomi