Osmaniye Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğdayın Kilogramı 6,50 Liradan Satıldı

Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 6,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da şu şekildedir: Mısır (Kg) - En düşük: 5,50 TL, En yüksek: 5,70 TL; Ekmeklik buğday (Kg) - En düşük: 6,50 TL, En yüksek: 6,50 TL.