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Osmaniye Ticaret Borsasında Ekmeklik Buğdayın Kilogramı 6,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 6,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da şu şekildedir: Mısır (Kg) - En düşük: 5,50 TL, En yüksek: 5,70 TL; Ekmeklik buğday (Kg) - En düşük: 6,50 TL, En yüksek: 6,50 TL.

Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
MısırKg5,505,70
Ekmeklik buğdayKg6,506,50

Kaynak: AA / Ekonomi

Osmaniye Mısır Ekonomi Haberler

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