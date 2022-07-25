Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|10,00
|30,00
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|18,00
|18,50
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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