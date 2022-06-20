Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı 20 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|20,00
|20,00
|İç ceviz
|Kg
|80,00
|80,00
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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