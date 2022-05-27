Osmaniye Ticaret Borsası - Haberler

Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|26,00
|27,00
|İç yer fıstığı
|Kg
|17,33
|35,00
AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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