Osmaniye Ticaret Borsası - Haberler

Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Serkan Avci - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 22,50 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|9,75
|22,50
|İç yer fıstığı
|Kg
|10,90
|35,00
AA / Serkan Avci - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Ekonomi, Haberler
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