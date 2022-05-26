Osmaniye Ticaret Borsası - Haberler

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Osmaniye Ticaret Borsası

AA - Serkan Avci - Ekonomi
 - Güncelleme:
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 22,50 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kabuklu yer fıstığıKg9,7522,50
İç yer fıstığıKg10,9035,00

AA / Serkan Avci - Ekonomi

Osmaniye, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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