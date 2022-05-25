Osmaniye Ticaret Borsası - Haberler

Osmaniye Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Zeytin
|Kg
|20,65
|20,65
|İç yer fıstığı
|Kg
|23,50
|30,00
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|14,50
|14,50
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Zeytin, Ekonomi, Haberler
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