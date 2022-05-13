Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 13,75 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 13,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,46
|4,46
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|13,75
|13,75
AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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