Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 28,50 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 28,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|18,75
|28,50
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|10,00
|15,00
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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