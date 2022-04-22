Osmaniye Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 17,50 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında kabuklu yer fıstığının kilogramı 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|3,00
|5,40
|İç yer fıstığı
|Kg
|7,00
|31,00
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|13,00
|17,50
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Mısır, Ekonomi, Haberler
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