Osmaniye Ticaret Borsası
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 3,50 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mısır
|Kg
|3,50
|3,50
|Dana et karkas
|Kg
|70,00
|70,00
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Mısır, Ekonomi, Haberler
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